Napoli-Verona, l’allenatore non parlerà: il motivo spiazza tutti

Domani si sfideranno Napoli e Verona allo stadio Maradona, a pochi giorni dalla partita di Champions League con il Milan

Al di là della partita contro il Milan, il Napoli si ritroverà ad affrontare il Verona domani in un match molto importante. Sarà il primo di quattro che i partenopei vorranno portare a casa per laurearsi aritmeticamente campioni d’Italia. L’obiettivo è quello di portare a casa la vittoria, pur conservando le energie in vista della Champions League. Ed è per questo che Luciano Spalletti applicherà del turnover per far riposare i giocatori che martedì scenderanno in campo di nuovo al Maradona, accompagnati tra l’altro dal tifo delle Curve.

Possibile, infatti, l’impiego dal primo minuto di Ostigard, Olivera, Elmas, Politano e Raspadori. Cinque giocatori che in stagione hanno dimostrato di essere parte integrante di un progetto che si sta rivelando vincente. C’è attesa per capire quali saranno le scelte precise di Spalletti, che punta al recupero totale di Victor Osimhen, ancora alle prese con noie muscolari. Nel frattempo, a Verona è arrivata una decisione che spiazza un po’ tifosi e addetti ai lavori.

Napoli-Verona, niente conferenza per Zaffaroni

Secondo quanto riferito da Telenuovo, Marco Zaffaroni non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. L’allenatore del Verona non vuole svelare alcuna carta ai partenopei. Dalla società filtra anche un altro motivo: senza polemiche, gli scaligeri vogliono solo concentrarsi sulla partita di domani per portare a casa dei punti preziosi per la salvezza. Questa sera, inoltre, ci sarà un match importantissimo tra Spezia e Lazio che può determinare molto in zona salvezza.

La distanza tra il Verona e lo Spezia e di soli quattro punti e nelle prossime giornate gli scaligeri possono tentare l’affondo. Servirà, però, uscire indenni dallo stadio Maradona. Ma Zaffaroni può far leva sul pensiero costante del Napoli che vuole battere il Milan e che potrebbe non essere concentrato nella partita di domani. La vittoria contro il Sassuolo al Bentegodi in rimonta ha dato una grande spinta alla sua squadra.