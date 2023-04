Napoli-Verona, turnover massiccio per Spalletti: esclusioni eccellenti

E’ previsto un turnover massiccio per il Napoli nella partita contro il Verona: Luciano Spalletti escluderà diversi big

Il Napoli domani alle 18:00 scenderà in campo contro il Verona nella trentesima giornata di Serie A. Un match molto importante, il primo dei quattro che potrebbe portare alla vittoria aritmetica dello scudetto. Ma nella mente dei partenopei c’è soprattutto il ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan, dopo la sconfitta dell’andata. E’ per questo che la partita di domani potrebbe vedere l’assenza di alcuni big in vista proprio di martedì. Di sicuro ci saranno Kim e Anguissa, che salteranno la Champions per squalifica.

Però poi ci sono quei giocatori che non saltano mai un minuto, come per esempio Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka. Sono loro che meriterebbero più riposo, anche se le opzioni per Spalletti non sono moltissime. Potrebbero collezionare minuti anche Bereszynski e Demme, due giocatori che in questa stagione hanno trovato pochissimo spazio. Molto dipenderà anche da quanti cambi l’allenatore del Napoli vorrà fare.

Napoli-Verona, le scelte di Spalletti

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe concedere un turno di riposo a Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo georgiano è apparso meno brillante del solito nelle ultime partite e al suo posto potrebbe trovare spazio Alessio Zerbin. Mentre Ndombele è squalificato e Gianluca Gaetano ieri ha saltato l’allenamento per una sindrome influenzale. Giacomo Raspadori ha bisogno di minutaggio per rientrare in forma e scenderà in campo da titolare. Sulla fascia destra possibile l’impiego da titolare di Matteo Politano al posto di Lozano, un cambio prevedibile.

La vittoria il Napoli può conquistarla anche con diversi cambi, molto dipenderà dall’atteggiamento della squadra. Tra l’altro, Spalletti lavora per recuperare al meglio Victor Osimhen. L’allenatore partenopeo ha subito una vera e propria beffa a San Siro, con tre attaccanti a disposizione, ma due infortunati e uno non al meglio e ha puntato su Eljif Elmas. Lo stesso centrocampista macedone potrebbe scendere in campo da titolare domani, stavolta nel suo ruolo naturale, la mezzala.