Napoli-Verona, un gradito ritorno: che svolta al Maradona

Il Napoli torna al Maradona per affrontare il Verona in campionato, e potrebbe esserci una buona notizia per i ragazzi di Spalletti.

Sono in arrivo nuove polemiche tra società e tifosi del Napoli? La questione del tifo organizzato partenopeo è stata al centro del dibattito in questi primi mesi del 2023, e in particolare nel periodo più recente. De Laurentiis non sembra essere proprio ben disposto verso gli ultras della sua squadra, e lo scontro non si è ancora placato. L’ultima novità potrebbe però essere d’aiuto per distendere gli animi tra le due parti.

Specialmente dopo gli scontri dell’A1 di gennaio, che hanno portato a due mesi di trasferte vietate per i fan del Napoli, i rapporti con la proprietà sono peggiorati. Simbolo di questa tensione è l’affaire delle bandiere e dei tamburi, il cui ingresso al Maradona è stato vietato dalla società. Questo ha portato a creare forti attriti tra ultras e De Laurentiis, divenuti sempre più evidenti a tutti.

Il match interno contro il Milan in campionato, perso clamorosamente per 4-0, è stato il punto più alto di questo scontro. Contro il presidente del Napoli si è levata una contestazione, ma in curva B c’è stata anche una rissa tra gli stessi tifosi, divisi tra chi voleva insultare De Laurentiis e chi preferiva restare in silenzio. Tensioni che sono proseguite anche nel match successivo a Lecce, quando alcuni tifosi hanno bersagliato il figlio del presidente del club.

Napoli-Verona, segnali di distensione tra tifosi e dirigenza

Domani la squadra di Spalletti torna in campo, nel momento più difficile della sua stagione. Al Maradona arriva il Verona terz’ultimo, e l’obiettivo è chiaramente la vittoria, per avvicinarsi ancora di più allo scudetto. I tifosi non vogliono far mancare il proprio supporto ai giocatori, e per questo hanno deciso di venire incontro alle regole imposte dal club. Come scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’, gli ultras hanno fatto richiesta alla società per portare in curva bandiere e tamburi.

Ora la palla passa al Napoli, che dovrà decidere se approvare la richiesta già per la prossima sfida di campionato, considerando anche che martedì ci sarà il ritorno col Milan. Il quotidiano rosa chiarisce che questo da solo non basterà a mettere ogni problema alle spalle, ma è sicuramente un segnale importante. I tifosi capiscono che il Napoli è in un momento delicato e che i giocatori hanno bisogno di serenità, in questo finale di stagione.