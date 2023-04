😮 Semifinale Champions, ufficialità pesante: Napoli esulta

In queste ore è arrivata una notizia importante: Victor Osimhen è recuperato. Ma come verrà impiegato l’attaccante del Napoli? La risposta in conferenza…

La notizia che tiene banco oggi in casa Napoli riguarda Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato il grande assente nelle ultime tre partite, due delle quali giocate dagli azzurri contro il Milan. Prima in campionato e poi nel match di andata dei quarti di Champions League, Spalletti ha dovuto rinunciare al suo attaccante titolare. Un problema sotto il punto di vista tattico, viste le difficoltà degli azzurri nell’andare a trovare peso sul fronte offensivo. Durante l’ultima partita, tra l’altro, l’allenatore dei partenopei ha dovuto schierare la formazione titolare senza un vero e proprio attaccante di ruolo, con Elmas impegnato nella funzione di falso nueve.

Oltre ad Osimhen, infatti, Spalletti ha dovuto rinunciare per infortunio anche a Simeone, oltre a dover tenere in panchina Raspadori recuperato in extremis ma non ancora nelle condizioni ideali. Ma oggi è arriva una novità importante: Victor si è allenato con il gruppo, dunque è recuperato per il prossimo match di campionato che il Napoli giocherà contro il Verona. Una partita importante, che al Napoli servirà anche per scrollarsi da dosso qualche critica legata alla doppia sconfitta patita per mano del Milan nelle ultime due settimane.

Napoli, Osimhen recuperato: Spalletti ne parla in conferenza

Ma quanto Spalletti potrà contare su Osimhen per la gara di domani in programma alle 18? Difficile da capire, considerando che il nigeriano si è allenato oggi con il gruppo ma arriva da un periodo di stop che gli ovviamente impedito di lavorare con la squadra. Certo, il Napoli ha ben collaudato con la presenza di Victor in avanti e per questo non dovrebbe servire un grande sforzo sotto il punto di vista tattico per precedere la sua presenza anche da titolare. C’è da tenere in considerazione, però, anche la sfida col Milan ed in generale lo stato fisico del giocatore ex Lille.

Spalletti ne ha parlato in conferenza stampa proprio in queste ore. “Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani”, ha detto Spalletti. “Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina“, le parole dell’allenatore. Insomma, la presenza di Osimhen per la sfida di domani è scontata ma il suo impiego verrà valutato anche in virtù dell’importante gara di ritorno col Milan.