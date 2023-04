“Sono convinto che…”: Napoli, la previsione a sorpresa del giornalista

Il giornalista si è espresso sulla partita di ritorno tra Napoli e Milan e sulla possibilità di passare il turno dei partenopei

C’è grande attesa prima di capire quale sarà la squadra che passerà il turno in Champions League. Napoli e Milan si giocano il posto in semifinale, vorrebbe dire entrare tra le prime quattro squadre migliori d’Europa. Certo, il sorteggio ha favorito le squadre italiane, che tra l’altro potrebbe riproporre un nuovo derby. Ma c’è tempo per pensare al futuro, adesso a Napoli pensano al presente. L’obiettivo numero uno è la ‘pace’ tra gli ultras delle Curve e Aurelio De Laurentiis, come si è auspicato anche Luciano Spalletti nel post-partita col Milan.

Cosa succederà lo può dire solo il tempo, ma adesso ci sono dei segnali di completa distensione tra le parti. “Tutto per lei”, per la maglia, è questo il mantra che circola a Napoli in queste ultime ore. Ribaltare l’1-0 contro il Milan non è semplice, ma nemmeno impossibile, visto anche il cambiamento della regola dei gol in trasferta. E poi c’è quel Victor Osimhen che scalpita e che vorrebbe far parte della partita a qualunque costo.

Napoli-Milan, chi passa il turno? La previsione di Padovan

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato nel corso di ‘Un Calcio Alla Radio’ trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale: “Sono convinto che il Napoli passerà il turno contro il Milan. Poi vincere è un’altra cosa, ma contro i rossoneri ha dimostrato di giocare meglio, creare più occasioni da gol anche in inferiorità numerica. Non credo che Kovacs sia in malafede, penso solo che sia scarso e non debba arbitrare partite così importanti”. Poi prosegue: “Il Napoli ha fatto meglio, ma comunque entrambe le squadre non hanno fatto sfigurare il calcio italiano”.

Una previsione che i tifosi del Napoli sperano si realizzi. Non sarà facile far cadere il Milan, che nelle ultime due partite ha battuto i partenopei sia allo stadio Maradona, sia a San Siro. Il match coi rossoneri negli ultimi tempi sta diventando un tabù in casa: la vittoria manca dal 25 agosto 2018, quando in panchina c’era ancora Carlo Ancelotti.