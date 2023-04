😢 “E’ uscito in lacrime…”: Inter-Monza, a San Siro la scena ha spiazzato tutti

Dopo la partita vinta dal Monza in quel di San Siro contro l’Inter, uno dei giocatori è uscito dal campo in lacrime: il tutto ripreso dalle telecamere.

Una sconfitta pesantissima della quale si parlerà molto nelle prossime ore. Per l’Inter è già tempo di riflessioni dopo l’importante vittoria in Champions League contro il Benfica: nemmeno il tempo di esultare che per Inzaghi è già tempo di andare a capire cosa non va. La squadra nerazzurra è stata superata a San Siro da un Monza che ha saputo tenere testa ai nerazzurri, andando poi a colpire nella ripresa con la mazzata letale. Per i padroni di casa, invece, diverse occasioni create ma un problema che resta concerto per gli attaccanti ma non solo: l’incapacità di essere incisivi sotto porta.

Ancora una volta Romelu Lukaku non è riuscito a trovare la via del gol in campionato, un rendimento che sembrava poter trovare un’inversione di tendenza dopo la partita col Benfica ma che in campionato tiene ancora il belga a bocca asciutta. Al netto del rendimento di ‘Big Rom’, però, è tutta la squadra che è sembrata ancora in affanno e non in grado di centrare l’obiettivo. Il Monza era un avversario ampiamente alla portata, e proprio contro i ragazzi di Palladino ci si aspettava una risposta per ridare vita alla cavalcata in campionato.

Inter-Monza, che impresa degli ospiti: poi nel finale di partita le lacrime…

Invece l’Inter si ritrova a misurarsi con la terza sconfitta consecutiva in casa in campionato, tutte e tre senza riuscire a trovare la via del gol. Dall’altra parte, però, il gol l’ha trovato non un attaccante ma bensì un difensore che, ironia della sorte, è cresciuto proprio nell’ambiente nerazzurro. Luca Caldirola ha 32 anni e ricordi bellissimi in quel di Milano, e stasera è stato l’uomo che ha deciso il match con il suo Monza che ha steso un Inter in evidente difficoltà in campionato.

Poi il retroscena, raccontato dall’inviato di ‘Dazn’ a San Siro, Federico Sala, che ha riportato proprio la reazione di Caldirola alla fine della partita. “C’è un’immagine molto bella. Caldirola, cresciuto nell’Inter, in lacrime alla fine di questa partita. Lui che nella partita di andata aveva segnato, almeno dal suo punto di vista, ma non gli era stato assegnato dalla Lega il gol per la deviazione di Dumfries. E’ uscito in lacrime con Di Gregorio dicendo anche ‘stavolta il gol è mio!'”, le parole dell’invitato di ‘Dazn’ dal ventre del Meazza. Il tutto ripreso anche dalle telecamere, con i tifosi ovviamente spiazzati dalle immagini mostrate da Milano.