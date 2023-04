“La partita più…”: Napoli-Milan, Pioli lo ha detto in diretta

Il tecnico Stefano Pioli è intervenuto nel post partita di Bologna-Milan. Polemiche e poi parole sulla sfida contro il Napoli di martedi.

Nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A il Milan non è andato oltre il pari contro il Bologna, una sfida che ha scatenato tante polemiche. Punti persi e senza dubbio Pioli può recriminare per due rigori non concessi e una vittoria che manca all’appello. Il club rossonero comincia nel peggiore dei modi l’avventura in vista della prestazione di martedi sera contro il Napoli.

Anche indicazioni positive per il tecnico rossonero con diversi ricambi che hanno risposto presente all’appello, come ad esempio l’esperto Florenzi o l’autore del gol Pobega, tra i migliori del club rossonero. Nel post gara Pioli ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole nello specifico:

“Più volte mi avete fatto la stessa domanda, è la partita più importante per tutti noi. La storia del Milan è ovviamente gloriosa, ma il nostro è un percorso diverso in un momento diverso storico. Raggiungere le semifinali sarebbe qualcosa di straordinario per tutti noi, c’è bisogno di fare qualcosa di straordinario quindi”.

Milan, rabbia Pioli a fine match

Tante polemiche a fine match con il Milan che ha protestato per due rigori non concessi contro il Bologna. Non solo parlar del Napoli con Pioli che è apparso infastidito, quasi arrabbiato per tutto quello che è successo. Ecco le parole nello specifico.

“Sappiamo benissimo che gli episodi possono determinare il risultato, c’erano due rigori. Onestamente la dinamica ti dice che c’era un fallo di mano, tu lo fischi e poi decidi al Var. Per me comunque era rigore”. Parole amare con il tecnico che ha avuto cosi un botta e risposta rispetto alle parole di Thiago Motta. L’allenatore del Bologna ha infatti precisato che, a suo parere, non c’era nessuno dei due calci di rigore.