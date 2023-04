Napoli-Milan, decisione ufficiale dell’Uefa: svolta dopo le polemiche

Un fischietto esperto per l’attesissima gara di martedì. L’Uefa non vuole rischiare le polemiche dell’ultima volta.

Dopo la sconfitta europea nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, ed il deludente pareggio casalingo col Verona, il Napoli è chiamato ad una risposta convincente.

Non è bastata la sconfitta contro il Milan di mercoledì sera per svegliare gli uomini di Luciano Spalletti. Lo 0-0 contro il Verona porta con sé una sola notizia positiva, il rientro di Osimhen, subentrato a Raspadori al 72′ minuto. Circa venti minuti di gioco per ritrovare il campo in vista della partita, per ora, più importante della stagione.

La gara di andata dei quarti di finale di Champions League è stata complicata per il Napoli che, nonostante la buona partita, ha sofferto le ripartenze rossonere. E forse quello che è mancato è stato proprio il centravanti. L’assenza del nigeriano e di Simeone, suo naturale sostituto, ha condizionato le strategia del Napoli che adesso deve recuperare.

Non sarà facile, ma la pace fatta tra ultras e presidente dovrebbe far, quantomeno, tornare il Maradona a splendere d’azzurro come nelle migliori occasioni.

Napoli-Milan, l’Uefa non vuole rischiare: scelto l’arbitro

La gara di andata aveva generato non poche polemiche a causa dell’arbitro. La direzione da parte del rumeno Kovacs aveva sollevato un polverone. Le sue scelte, l’espulsione di Anguissa, i gialli a Kim e Di Lorenzo, e i mancati cartellini a Leao e Krunic, avevano scatenato l’ira dei tifosi napoletani. Anche gli addetti ai lavori avevano criticato l’arbitro, reo di aver cambiato metro di giudizio tra un primo tempo permissivo, ed un secondo tempo estremamente ligio.

La stessa Uefa ha bocciato l’arbitro che, probabilmente, non arbitrerà più in Europa per questa stagione.

Per questo motivo la partita di ritorno, in programma martedì sera alle 21.00, è stata affidata Szymon Marciniak. L’arbitro polacco ha arbitrato la Finale degli ultimi Mondiali in Qatar.

Un chiaro segnale da parte dell’Uefa, che per l’occasione ha deciso di affidare la partita ad un arbitro esperto, pronto ad una gara delicata come quella che si prospetta.