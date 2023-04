💸 Napoli-Osimhen, pronti a fare follie: ora De Laurentiis trema

Il Napoli sàrà impegnato tra poche ore al Maradona contro l’Hellas Verona. La testa degli azzurri è alla Champions e al mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo tra poche ore nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A. Gli azzurri affronteranno l’Hellas Verona, una squadra in piena lotta salvezza e desideroso di punti. Il club veneto può reagire e spera di recuperare punti dopo la sconfitta interna dello Spezia contro la Lazio.

La testa del club partenopeo è però già rivolta all’impegno di martedi dove il Napoli affronterà il Milan nel match di ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Una sfida delicata e fondamentale e Spalletti potrà contare nuovamente sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il bomber capocannoniere della Serie A ha saltato diversi match nelle ultime settimane e già questa sera tornerà in campo, o almeno partirà dalla panchina. Spalletti gli regalerà uno spezzone di gara per fargli saggiare il campo e prepararlo al meglio in vista del big match di martedi.

Osimhen è l’autentico trascinatore del club partenopeo, colleziona gol e grandi prestazioni in Italia ed in Europa. I numeri del bomber che potremmo considerare come ‘l’uomo scudetto’ hanno catturato l’attenzione di tutte le big d’Europa, il calciatore è un autentico mattatore e sta facendo molto bene.

Napoli, il club di Premier è disposto a fare follie

Secondo quanto riporta il portale inglese 90min.com il proprietario del Chelsea Boehly è pronto a fare letteralmente follie per acquistare il centravanti nigeriano Osimhen. Il Chelsea, a meno di clamorosi colpi di scena, non si qualificherà per la prossima Champions, ma il proprietario e anche in squadra c’è la consapevolezza che il club ha bisogno di una punta di livello mondiale.

Osimhen è l’uomo scelto e i Blues, che sicuramente non hanno problemi economici, sono pronti a una mega offerta, per provare a strappare il calciatore agli azzurri. Una brutta notizia per Spalletti e De Laurentiis che rischiano seriamente di perdere il proprio top player. Il quotidiano sottolinea che c’è anche il Bayern Monaco. I tedeschi necessitano di una punta dopo l’addio la scorsa estate di Lewandowski, calciatore che non hanno ancora sostituito.