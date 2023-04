Occhio Napoli, mossa a sorpresa e tifosi spiazzati: il motivo

Il Napoli scenderà questo pomeriggio in campo contro il Verona, ma dall’esterno arriva una mossa a sorpresa che spiazza: ecco di cosa si tratta.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona nel corso di questa 30^ giornata di Serie A che ha preso ieri il via. Novità interessanti arrivano anche dall’esterno ed ecco come toccano e riguardano anche la squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli oggi giocherà contro il Verona, mentre martedì sera alle ore 21:00 sarà di nuovo tempo di Champions League. Il Milan in campionato affronterà il Bologna di Thiago Motta, spina nel fianco di diverse big nel corso di questa stagione.

Per l’occasione Stefano Pioli, come confermato dalla formazione ufficiale comunicata, ha cambiato tanto. Anche in ottica capitano: ecco le scelte rossonere per cui è evidente che il tecnico guardi già a martedì. I quarti di finale, con un gol di vantaggio, rappresentano per il Milan una grande occasione.

Milan, Pioli attua in turnover in vista del Napoli: cambia anche i capitano rossonero

Stefano Pioli decide la formazione da schierare titolare contro il Bologna allo Stadio Dall’Ara. E attua il turnover di qui si è tanto parlato nelle ultime ore. Questi gli undici titolari schierati contro i rossoblù: Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.

La novità per quanto riguarda le scelte di Stefano Pioli, molto diverse rispetto a quelle viste in passato e in generale in questa stagione di Serie A, è che la fascia di capitano in assenza di Davide Calabria in campo andrà ad Ante Rebic. Una scelta ben mirata, visto che l’attaccante fin qui non è stato al meglio e non ha fatto vedere grandi cose. La fascia può ridargli così la giusta fiducia.