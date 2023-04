🚨 Occhio Napoli, nuovo allarme in attacco: salta il big match

Brutte notizie, anche il Napoli in allerta. Nuovo allarme in attacco, ora il bomber rischia di saltare ancora il big match: ecco svelato tutto

Poche ore e sarà fischio di inizio tra Napoli ed Hellas Verona. Gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti ospiteranno tra le mura del Diego Armando Maradona la formazione scaligera, a caccia di punti fondamentali per la propria salvezza. Gli azzurri, invece, proveranno a blindare quanto prima le quattro vittorie che li separano dalla matematica vittoria dello Scudetto. In particolare in una settimana così delicata, come quella che si prepara ad accogliere i partenopei.

La prossima, infatti, sarà una settimana davvero tostissima per il Napoli. Prima il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Milan, in programma martedì 18. Poi la trasferta difficilissima dello Stadium contro la Juventus, in programma domenica 23. Due appuntamenti tostissimi, con Spalletti che spera di recuperare al 100% tutti i tasselli fondamentali della propria rosa. Un qualcosa che finora ha pesato nelle uscite di aprile del suo Napoli, depotenziato dalle sfortunate e pesanti assenze generatesi dopo l’ultima sosta per le nazionali.

Occhio Napoli, si ferma il bomber della Juventus: a rischio per il big match di domenica?

Le assenze, però, non influiscono soltanto sul cammino degli uomini di Luciano Spalletti. A saperlo molto bene è anche la Juventus, che rischia di avere un’assenza importante in vista della gara del 23 aprile contro il Napoli.

Secondo quanto rivelato dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, un nuovo allarme si è acceso nell’attacco di Massimiliano Allegri. Moise Kean ha avuto un problema di natura muscolare e si è fermato nelle ultime sedute della Juventus. Non solo è a fortissimo rischio per la gara di domani contro il Sassuolo, ma anche e soprattutto per i prossimi impegni della Vecchia Signora. Sì quello di Europa League contro lo Sporting, ma sì persino quello di campionato contro il Napoli. Un’assenza potenzialmente pesante per Allegri, che naviga a vista anche per le condizioni dei suoi attaccanti.