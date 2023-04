Napoli-Milan, il migliore al mondo ci sarà: è ufficiale

Un’ufficialità che fa piacere a Luciano Spalletti e anche a Stefano Pioli: in Napoli-Milan ci sarà il migliore al mondo

C’è tanta attesa a Napoli per la sfida contro il Milan dei quarti di finale di Champions League. I partenopei sono chiamati a una rimonta che entrerebbe nella storia e permetterebbe di entrare tra le prime quattro d’Europa. Un traguardo a cui in tanti vogliono arrivare, dal presidente De Laurentiis fino ai tifosi. Una semifinale europea manca dal 2015, in Europa League, mentre in Champions già adesso il Napoli ha raggiunto il miglior risultato della sua storia.

Tante sono state le polemiche dopo il match contro il Milan per l’arbitraggio di Istvan Kovacs. Una gestione dei cartellini non omogenea, che ha portato alle ammonizioni di Kim, squalificato per diffida, e Anguissa, poi espulso. Luciano Spalletti si è lamentato molto e probabilmente Kovacs si è giocato ogni possibilità di arbitrare una partita ancor più importante. Ed è per questo che il designatore Rosetti ha deciso di mandare allo stadio Maradona il miglior arbitro del mondo.

Napoli-Milan, arbitra il polacco Marciniak

Il Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che ad arbitrare il match con il Milan sarà Szymon Marciniak. L’arbitro polacco detiene il premio di miglior arbitro del mondo, vinto nel 2022 e consegnato dall’IFFHS ed è stato lui a dirigere la bellissima partita tra Argentina e Francia nella finale del Mondiale di Qatar 2022. Ci sono tre precedenti tra Marciniak e il Napoli, tutti in Champions League: una vittoria contro il Nizza e due pareggi, contro Stella Rossa e Salisburgo -la notte dell’ammutinamento del 2019-.

Stavolta le sensazioni sono diverse, Rosetti ha designato la sua carta migliore per la partita di martedì. Perché Napoli-Milan è anche il quarto di finale di Champions League più in bilico, visto i risultati dell’andata delle altre partite. Alimentare altre polemiche non servirebbe alla UEFA che si gode un’edizione delle tre coppe molto intensa e vorrebbe che lo spettacolo non fosse condizionato dall’arbitraggio. Marciniak, dunque, ha una nuova occasione per meritarsi la finale di Champions.