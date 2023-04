Napoli, prestazione disastrosa: solo giudizi negativi per il big

La prestazione del Napoli non è stata positiva, ma alcuni elementi hanno deluso le aspettative: arrivano giudizi negativi

Il Napoli ha impattato contro il muro eretto dal Verona, che ha conquistato un gran punto nella corsa alla salvezza. Luciano Spalletti ha effettuato tanti cambi in vista della partita col Milan, in programma martedì alle 21:00. C’è stata anche la pace definitiva tra le Curve dello stadio Maradona e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un evento senza precedenti con una foto pubblicata sui profili social dello stesso De Laurentiis e del club partenopeo.

Quella contro il Verona era una grande occasione per alcuni elementi di mettersi in mostra e ritrovare la condizione fisica e morale giusta. Su tutti, per Giacomo Raspadori, non ancora al meglio della condizione dopo esser rientrato da un infortunio muscolare molto fastidioso. Tuttavia, la sua prestazione non è stata di alto livello: deve ancora recuperare la forma fisica migliore e rientrare in quegli schemi con cui tanto è andato d’accordo nel periodo autunnale della stagione.

Napoli-Verona, pagelle negative per Raspadori

I quotidiani di oggi, tuttavia, non perdonano Jack Raspadori per la prestazione col Verona. E infatti arrivano solo giudizi negativi. Come quello della Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 4,5: “I difensori scaligeri non gli lasciano un po’ di respiro, deve ritrovare la forma, viene sempre anticipato o servito male dai compagni”. Il Mattino, invece, gli dà un 5 in pagella: “Che fine ha fatto? L’attacco con lui non ha peso, fa fatica”. E il Corriere dello Sport con un 4,5: “Deve ricollocarsi nel Napoli, ora non c’è”. Insomma, è un momento difficile per l’attaccante del Napoli che ha segnato solo un gol in Serie A in questa stagione.

Un gol importantissimo, tra l’altro, in quella che è una delle vittorie svolta della stagione del Napoli: l’1-0 contro lo Spezia segnato all’ultimo minuto, che diede continuità alle belle vittorie con Lazio e Liverpool. Raspadori avrà le sue chance in questo finale di stagione, solo allenandosi al meglio potrà ritrovare la condizione migliore e interrompere un digiuno di gol che, colpa anche dell’infortunio, dura tanto tempo.