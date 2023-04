🔥 Napoli, social impazziti: il post che tutti aspettavano, cosa succederà martedì?

Sui social è spuntato un post che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi del Napoli. Il tutto a poche ore dalla partita col Milan di Stefano Pioli.Â

A Napoli c’è fermento in vista della partita di martedì. Quella col Milan rappresenta una sfida cruciale per la stagione azzurra, uno spartiacque che inevitabilmente segnerà la stagione di entrambe le squadre. Passare il turno è un obiettivo per entrambi, il Milan parte da un piccolo vantaggio maturato nella sfida di andata. Allo Stadio Meazza, infatti, è stato Bennacer a firmare la rete che ha sancito la vittoria di misura dei rossoneri. Un successo che permetterà ai ragazzi di Stefano Pioli di arrivare a Fuorigrotta con fiducia ma anche con consapevolezza: il Napoli sarà tutt’altro che arrendevole.

Gli azzurri sanno benissimo che ribaltare il risultato contro questo Milan sarà complesso, anche perchè nelle ultime due sfide giocate tra le due squadre è sempre stato il Napoli ad uscire con le ossa rotte. Spalletti avrà bisogno della disponibilità di tutti a dare il massimo, anche se la concentrazione sembra davvero massima. Per l’allenatore azzurro, tra l’altro, la buona notizia è arrivata nelle score ore con il recupero di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato assente nei due precedenti recenti contro i rossoneri, e già questo potrebbe essere un elemento molto importante.

Napoli, tifosi senza parole: il post su Instagram infiamma la sfida col Milan

Un altro aspetto che lascia ben sperare riguarda la pace fatta tra Aurelio De Laurentiis e gli Ultras. Dopo la tensione respirata anche al Maradona nelle ultime settimane, le parti si sono finalmente venute incontro e lo scatto pubblicato ieri dallo stesso patron ha di fatto annunciato la pace, con il Maradona che già nella gara di ieri contro il Verona è tornato a cantare come qualche mese fa.

Col Milan, però, ci si aspetta un impegno ancora più forte. Le parti sembrano aver trovato unità di intenti, un nuovo clima che verrà respirato proprio in occasione della partita che vale i quarti di finale di Champions League. Un post su Instagram, pubblicato proprio dalla SSC Napoli in questi minuti, sta mandando in estasi l’ambiente.

I tifosi azzurri, fotografati nel pieno del tifo ritrovato ieri col Verona, immortalati e pubblicati sui social con un messaggio chiaro: “Tutto Per Lei… Tutti con lei!”, recita il post. Un marea di like e commenti da parte dei tifosi del Napoli che si sono ritrovati per festeggiare questa ritrovata serenità , dandosi appuntamento alla partita col Milan. In molti, tra l’altro, chiedono anche una coreografia agli Ultras per rispondere a quella vista al Meazza nel match di andata: cosa succederà ?