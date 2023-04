“Non si può…”: Napoli, critiche alla squadra dopo il Verona

Arriva la stoccata nei confronti del Napoli dopo il pareggio di ieri contro il Verona per 0-0, dopo una prestazione poco brillante

Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 contro il Verona allo stadio Maradona, nonostante il rientro di Victor Osimhen, subentrato intorno al 72′ per portare a casa i tre punti. Lo score è quello di tanto pericolo creato e una traversa colpita, che gli ha negato un eurogol. La sensazione è che le sue condizioni fisiche siano buone e migliorabili ancora in vista della partita contro il Milan. I rossoneri hanno pareggiato sul campo del Bologna, mentre l’Inter ha addirittura perso in casa col Monza.

Una situazione che inevitabilmente ha portato a una riflessione su quanti punti tolga la Champions League. Più si va avanti, più la competizione in Europa per eccellenza toglie freschezza sia a livello fisico, sia mentale. A Napoli da qualche giorno si pensa solo alla partita con il Milan e contro il Verona lo si è visto, nonostante i tentativi della squadra di Spalletti di vincere la gara.

Napoli, critiche della Gazzetta per il pareggio

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è così espressa per il pareggio del Napoli contro il Verona: “Non ci sono discussioni per lo scudetto. Per i tifosi conta solo aver visto, di nuovo, Osimhen in campo. Quella col Verona è una tappa che avvicina al grande evento, che è la partita col Milan, perché in città da qualche giorno si pensa solo alla Champions”. Poi prosegue: “Non si può dare un gran peso a questa partita, che il Napoli ha vissuto come un allenamento agonistico in modo evidente. E la squadra di Spalletti avrebbe dovuto fare di più”.

Insomma, un’analisi chiara, che stona un po’ col fatto che fisiologicamente la Champions League porti via dei punti. E’ successo, oltre alle big italiane, anche a quelle dei campionati esteri: il Bayern Monaco ha pareggiato, Chelsea e Benfica hanno perso. I quarti di Champions sono una grande occasione per tutti e agli allenatori e ai club interessa andare avanti.