Caos Napoli, i tifosi vanno su tutte le furie: episodio surreale

Con i tifosi del Napoli si vive un episodio surreale alla vigilia della sfida di Champions League: non cambia nulla rispetto alle ultime ore.

Il Napoli domani sera al Diego Armando Maradona scenderà in campo per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League e ospiterà il Milan. Da ribaltare c’è il risultato di 1-0 che vale una qualificazione in semifinale. Qualcosa di storico per il club azzurro. Alla vigilia del big match però con i tifosi si vive un episodio surreale.

Il Napoli deve recuperare il terreno perso con la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Per questo motivo domani sera affronterà il Milan e dovrà giocare una gara perfetta, nonostante le assenze di Kim e Anguissa per squalifica.

Questo pomeriggio sono arrivati i giocatori del Milan al seguito di Stefano Pioli e dello staff medico nella città partenopea. Ma con i tifosi azzurri si è assistito a un nuovo episodio che stenta a scomparire. Ecco cos’è accaduto.

Napoli, brutta accoglienza del Milan alla vigilia della Champions League: presi di mira due rossoneri

Il Napoli è concentrato con Luciano Spalletti. Mentre il Milan è arrivato oggi in città per soggiornare nell’Hotel Vesuvio sul Lungomare della città. Dove solitamente si alloggia prima delle grandi occasioni. Come riferito però da ‘CalcioNapoli24’, i tifosi azzurri hanno accolto la squadra rossonera con insulti e cori non affettuosi. A essere stati presi di mira specialmente due calciatori del Milan.

Il Milan in generale è stato accolto molto male, con una parte di tifosi, se così possono essere chiamati, che ha rivolto cori e insulti. Un comportamento che sempre più spesso caratterizza il calcio italiano. Ad essere stati presi di mira nello specifico sono stati Rafael Leao e Theo Hernandez. Quest’ultimo solamente poche ore dopo gli insulti ricevuti via social sotto una foto con suo figlio. Un fenomeno che è ancora troppo presente e che è ancora troppo difficile da debellare.