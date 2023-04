🔥 Napoli, che ‘regalo’ da De Laurentiis: succede prima del Milan

Il Napoli si prepara alla super sfida di Champions League contro il Milan, ma occhio al ‘regalo’ che De Laurentiis è pronto a donare ai napoletani.

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani ospiterà il Milan al Diego Armando Maradona per l’ultimo atto dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri ripartiranno dall’1-0 dell’andata, da quella rete di Bennacer che al momento catapulterebbe i rossoneri direttamente alla semifinale. Un risultato però ancora apertissimo, che il ritorno in campo della stella Victor Osimhen potrebbe cambiare in un battito di ciglia.

E poi non bisogna dimenticare il ritorno del tifo caldo del Maradona. La pace fatta tra i leader dei gruppi organizzati e Aurelio De Laurentiis è acqua sul fuoco per gli uomini di Spalletti. Domani l’impianto di Fuorigrotta potrà tornare a ruggire e a sostenere i suoi beniamini, diversamente da quanto fatto in occasione del Napoli-Milan di campionato. Lo stesso De Laurentiis che, intanto, prepara un super regalo ai tifosi azzurri, poco prima del match cruciale e storico contro gli uomini allenati e guidati da Stefano Pioli.

De Laurentiis, l’incontro a sorpresa fa impazzire i tifosi del Napoli: ecco svelato tutto

Regalo che può trapelare da un indizio importante. Quale? La foto pubblicata da ‘GeoTeam’, media che segue le vicende dei calciatori georgiano in giro per il mondo. La foto in questione ritrae Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, agente di Khivcha Kvaratskhelia.

I due protagonisti sono ritratti lì abbracciati e sorridenti, dopo un pranzo amichevole avvenuto nella cornice dell’Hotel Britannique di Napoli. In questi giorni l’agente georgiano è di stanza lì, probabile che l’incontro con De Laurentiis sia servito anche a parlare un po’ del futuro di Kvaratskhelia. Sullo sfondo c’è un possibile rinnovo con ritocco all’ingaggio per l’ex Dinamo Batumi, sul quale la concorrenza dei top club europei si sta già scatenando. Per questo il ‘regalo’ del patron azzurro potrebbe essere blindare quanto prima il fortissimo esterno di Luciano Spalletti.