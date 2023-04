Napoli-Milan, c’è apprensione: il big è in dubbio

Per il match tra Napoli e Milan potrebbe venire meno uno dei protagonisti: il big è in dubbio e c’è apprensione

Il Napoli ha le idee chiare su come affrontare la partita contro il Milan. Luciano Spalletti ha provato contro il Verona Juan Jesus al posto dello squalificato Min-Jae Kim, concedendo un turno di riposo a Rrahmani. I partenopei, inoltre, dovranno fare a meno di Zambo Anguissa, che ha ricevuto un rosso coi rossoneri la scorsa settimana. E probabilmente, dal primo minuto partirà Tanguy Ndombele, assente con gli scaligeri. Il recupero più importante è rappresentato da quello di Victor Osimhen, che i tifosi partenopei aspettano con trepidazione dal primo minuto.

Per il Milan, invece, c’è stata apprensione per le condizioni fisiche di Olivier Giroud. Il centravanti francese è un classe ’86, ha giocato tantissime partite, ma probabilmente sarà a disposizione per la sfida di Napoli. Mentre c’è un altro giocatore che è in dubbio per domani: è Malick Thiaw, che contro il Bologna ha subito un problema muscolare anche se proverà a recuperare.

Milan, Thiaw è in dubbio per la partita col Napoli

Secondo quanto riferito da MilanNews.it, Malick Thiaw è in dubbio per la trasferta di Napoli a causa di una contrattura subita contro il Bologna. Stamattina ha lavorato a parte a Milanello, ma nonostante ciò, il difensore tedesco potrebbe comunque partire insieme alla squadra pur non scendendo in campo. Insieme a Thiaw, anche gli altri giocatori che non fanno parte della lista UEFA sono out dall’allenamento: Ibra, tra l’altro, infortunato, ma anche i vari Adli, Vranckx, Bakayoko, Dest e Tatarusanu.

L’idea del Milan sarà quella di interpretare la partita proprio come le precedenti due. Oscurando Lobotka attraverso il lavoro di Bennacer, duellando in mezzo al campo con Krunic e Tonali contro le mezzali di Spalletti. Probabilmente la difesa sarà composta da Kjaer e Tomori, che dovranno vedersela con Osimhen. Il centrale danese contro il Bologna non era nemmeno stato convocato per consentirgli di recuperare al meglio dopo la vittoria di martedì scorso.