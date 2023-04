Napoli-Milan, sorpresa De Laurentiis: la decisione spiazza tutti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis spiazza tutti con la sua decisione in vista della partita contro il Milan

Il Napoli domani scenderà in campo allo stadio Maradona per sfidare il Milan, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una partita sentitissima da entrambe le parti, che vogliono arrivare tra le prime quattro d’Europa. Due squadre che si rispettano molto, come dimostrano anche negli ultimi tre confronti tra campionato ed Europa. La squadra di Luciano Spalletti ha recuperato Victor Osimhen, che giocherà titolare, ma ha perso per squalifica sia Kim, sia Anguissa.

Perdite importanti per Spalletti, che deve inventarsi qualcosa per i rispettivi sostituti e sperare anche che facciano bene come i due big. Il Milan giocherà col vantaggio di essere avanti di un gol, grazie alla ripartenza dell’andata finalizzata da Bennacer. Ma il match è lungo e lo stadio Maradona ha il desiderio di spingere il Napoli verso una rimonta che avrebbe del clamoroso. In questo senso, la pace tra il club partenopeo e gli ultras delle due Curve può aiutare.

Napoli-Milan, De Laurentiis non ci sarà

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarà presente in tribuna allo stadio Maradona per assistere a Napoli-Milan. Il presidente del club partenopeo ha un volo per Los Angeles dove resterà fino alla fine del mese. Una vera e propria sorpresa, considerando l’importanza della partita e il fatto che il Napoli si trovi a giocare un match storico, con la possibilità di andare in semifinale di Champions League. Sarà molto interessante capire come verrà interpretata la partita dalla squadra di Spalletti e chi sarà il sostituto di Anguissa.

Al posto di Kim giocherà Juan Jesus, che ha una certa esperienza nei quarti di Champions -fermò Messi con la maglia della Roma qualche anno fa-. Mentre per dare il cambio allo squalificato Anguissa, il Napoli potrebbe mandare in campo Tanguy Ndombele, che avrebbe la grande chance da titolare dopo diverse presenze da subentrato. Il centrocampista francese porterebbe quella fisicità che mancherebbe al reparto.