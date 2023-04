Napoli, sarà la prima volta nella storia: accadrà contro il Milan

Contro il Milan, il Napoli proverà a vincere per andare in semifinale di Champions League: c’è anche un altro aspetto mai successo prima

Il Napoli domani scenderà in campo con la voglia di ribaltare l’1-0 di San Siro contro il Milan. Luciano Spalletti non avrà la rosa al completo, viste le squalifiche di Kim e Anguissa. Le sue critiche all’arbitraggio di Kovacs nel postpartita sono state molto dure. E infatti Rosetti ha designato Marciniak per l’incontro di domani, direttore di gara della finale del Mondiale di Qatar 2022. Ma l’allenatore partenopeo ha le idee chiare dopo aver recuperato Victor Osimhen, a cui i tifosi napoletani affidano le loro speranze per passare il turno.

Il periodo del Napoli non è molto positivo. Sono arrivate diversi risultati negativi nelle ultime partite, ma il vantaggio sulla Lazio è molto ampio. Inoltre, il club partenopeo ha siglato la ‘pace’ con gli ultras delle due Curve, che hanno iniziato di nuovo a cantare a squarciagola per oltre 90′, già contro il Verona. E proprio col Milan è prevista una maxi coreografia come non si vedevano da un po’.

Napoli-Milan, il club contribuisce alla coreografia delle Curve

Secondo quanto riferito da Repubblica, allo stadio Maradona è prevista una grandissima atmosfera per la partita contro il Milan. Per la maxi coreografia, ci sarà anche il contributo del Napoli: non era mai successo prima. Un segnale chiaro di distensione totale tra le parti: “Tutto per lei”, è stato questo il mantra adottato dal club partenopeo negli ultimi giorni. Tutto per la maglia. E tra l’altro, nel settore dei Distinti sono previste anche 10 mila bandierine.

C’è grande attesa, dunque, per ciò che hanno preparato i tifosi del Napoli delle due Curve. La Curva Sud del Milan a San Siro, insieme al resto dello stadio, ha proposto una coreografia con Pulcinella spaventato dalle mani del Diavolo. Una bella trovata, sinonimo anche della goliardia da stadio che hanno sempre contraddistinto i gruppi organizzati italiani. E poi c’è la partita, con i campioni delle due squadre che si confronteranno in uno stadio che somiglierà molto a un’arena.