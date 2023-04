“Avvelenato…”: Napoli-Milan, il giornalista rossonero spiazza tutti

Il giornalista di fede rossonera ha detto la sua sul match tra Napoli e Milan di questa sera, parlando del tifo e dell’arbitro

Il Napoli questa sera sfiderà il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita d’andata è finita 1-0 per i rossoneri, grazie al gol di Ismael Bennacer. Un match in cui le due squadre si sono date battaglia senza esclusione di colpi, con Spalletti e i suoi danneggiati dalla mancanza di un centravanti di ruolo. Servirà una rimonta pazzesca per superare il turno e approdare in semifinale, dove probabilmente ci sarà l’Inter.

Istvan Kovacs, arbitro dell’andata, ha influito sul nervosismo della partita. I giocatori di entrambe le squadre, infatti, sono apparsi molto irritati dal suo atteggiamento. Ha addirittura ammonito i due capitani, Calabria e Di Lorenzo, senza apparente motivo, proprio come sottolineato dal terzino del Milan. Proprio del match di ritorno, dell’impatto del tifo e dell’arbitro, ha parlato Luca Serafini, giornalista tifoso rossonero.

Napoli-Milan, Serafini parla del match e non solo

Luca Serafini, giornalista tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportitaliamercato: “Il clima avvelenato degli ultimi giorni mi ha sorpreso e destabilizzato. Non credo che il tifo del Maradona incida molto. Kovacs non è stato all’altezza nel match di andata, ma non ha spostato l’equilibrio da una parte rispetto all’altra”. Poi continua: “Juan Jesus non è forte come Kim. Ndombele? La perdita della fisicità, il Napoli può guadagnarla con l’aggressività”. Insomma, per il giornalista rossonero il clima caldo dello stadio del Napoli non sposterà l’equilibrio dell’incontro.

In campo ci vanno sempre i giocatori, starà a loro interpretare al meglio la partita secondo i dettami dei propri allenatori. Sta di fatto che l’UEFA, non soddisfatta della prestazione di Kovacs all’andata, ha deciso di designare per il match di Napoli, l’arbitro polacco Marciniak. Nel suo ‘palmarès’ ha anche la direzione di una finale del Mondiale, l’ultima, a Qatar 2022. Una partita che ha visto l’Argentina vincere contro la Francia ai calci di rigore dopo uno splendido 3-3 dei 120′. L’augurio di Napoli e Milan è che domani si parli delle prestazioni dei campioni in campo e non delle viste arbitrali.