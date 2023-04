🔥 Napoli, che mossa di De Laurentiis: incontro in queste ore, i tifosi ora sperano

L’incontro è avvenuto in queste ore: un segnale chiaro da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi del Napoli ora aspettano…

Manca pochissimo alla super sfida che vedrà di fronte Napoli e Milan. Una partita che mette in palio l’approdo alle semifinali di Champions League, un passaggio cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Se è vero che gli azzurri ad oggi sono i candidati principali alla vittoria dello Scudetto, di contro la compagine allenata da Stefano Pioli vive una stagione molto complessa dove il percorso europeo potrebbe rappresentare un ancora di salvezza anche per lo stesso allenatore. In campionato la distanza dalla vetta è siderale, la discontinuità ha rappresentato un problema serio al quale Stefano Pioli non è riuscito a porre rimedio.

Ecco perchè Spalletti sa benissimo che a Fuorigrotta stasera si presenterà una squadra pronta a tutto, che avrà l’unico obiettivo di passare il turno e regalare una gioia ai tifosi dopo le delusioni in campionato. Il Napoli, dal canto suo, ha ritrovato Victor Osimhen, un pubblico che ha finalmente ha chiarito le divergenze con il club ed ora è pronto a sostenere la squadra. Grande lavoro, in questo senso, anche da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che in queste ore risulta molto impegnato.

Napoli, incontro con l’agente di Kvara: di cosa si è parlato?

Si, perché il patron del Napoli già da diversi giorni ha cominciato a lavorare per trovare un punto di incontro con i gruppi organizzati. La foto pubblicata negli scorsi giorni ha di fatto sancito ed annunciato la pace tra le parti: bisogna navigare insieme, uno di fianco all’altro, per toccare e festeggiare il traguardo comune. In queste ore un nuovo incontro, riporta ‘Il Corriere dello Sport’, con gli Ultras ma non solo.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, ci sarebbe stato anche un altro incontro tra il presidente e Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia. Il numero 77 azzurro è diventato un vero e proprio idolo per una piazza che spera di non perderlo al termine di questa stagione. L’incontro tra De Laurentiis e Jugeli – si legge – si è svolto proprio per parlare del futuro dell’attaccante georgiano. Un passo importante da parte del patron che ha evidentemente voluto anche lanciare un segnale chiaro, sia al giocatore che alle pretendenti: sarà difficilissimo strappare Kvicha al Napoli.