Napoli, l’annuncio di Giuntoli prima del Milan è una manna

C’è grande attesa per il match di Champions League allo stadio Maradona tra il Napoli di Spalletti e il Milan campione d’Italia.

Il Napoli di Spalletti sarà impegnato questa sera in una serata storica. Allo stadio Maradona si respira un clima incredibile, che non si vedeva da tempo. Lo stadio è pieno, c’è grande entusiasmo e i tifosi sognano di fare la storia questa sera. Il Napoli ci crede e, dopo lo scudetto ormai imminente, può fare la storia anche in Europa, entrando tra le prime quattro della Champions.

Kvaratskhelia e compagni attendono questo match da tempo e, nonostante le ultime settimane, abbiano visto una squadra in leggero calo, ora gli azzurri possono fare qualcosa di più e provare a fare la storia. Nel pre partita del match è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro ha trattato di tanti temi e non potevano mancare voci sul mercato.

Tra i vari temi trattati anche il rinnovo di Kvaratskhelia, uno dei protagonisti di questa stagione. Giuntoli ha rassicurato ed ha rilasciato parole molto importanti: “Rinnovo Kvara? In questo momento lui ha tanti anni di contratto, abbiamo un grande rapporto con gli agenti e sicuramente ci sarà modo di parlarne. Ora però testa al campo, lui è un calciatore importante e lo ha dimostrato più volte”.

Napoli-Milan, le parole di Giuntoli

Il dirigente ha parlato anche del match ovviamente ed ha specificato: “Abbiamo vinto tante partite in questi anni di Champions, ma oggi tutto questo ha un sapore diverso perchè possiamo fare la storia. Il clima e l’importanza del match fanno si che questa sia una serata davvero speciale”. Chiosa finale poi di Giuntoli che ha concluso:

“Siamo orgogliosi di essere qui, ci stiamo giocando l’accesso alle semifinali di Champions. Noi abbiamo due assenze e il Milan parte in vantaggio, ma noi ora dobbiamo solo pensare al campo, i ragazzi vogliono fare la storia”. Napoli-Milan è ormai imminente e i tifosi attendono con impazienza un match che può cambiare la storia del club, gli azzurri ci credono davvero.