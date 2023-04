😨 Napoli, Spalletti in guai seri: la doppia tegola è ufficiale

Tante emozioni nel primo tempo della sfida al Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri cercano di rimontare lo 0-1 dell’andata.

Era una sfida molto attesa e le sta rispettando tutte, il match del Maradona tra Napoli e Milan. Gli azzurri sono partiti a razzo, trascinati dal pubblico del Maradona, e gli azzurri hanno subito provato a incanalare la gara nella propria direzione. Il Milan ha tenuto duro e i primi minuti di gioco sono stati a dir poco straordinari.

Il Milan ha avuto però la più grande chance nella prima parte del primo tempo. Mario Rui ha avuto uno scontro con Rafa Leao e l’arbitro Marciniak non ha avuto dubbi, calcio di rigore e subito gli azzurri hanno tremato. Dal dischetto è stato decisivo Alex Meret, bravo a ipnotizzare un tiratore come Giroud, calciatore che non sbagliava rigori dal 2012.

Alla mezzora Spalletti ha dovuto fare i conti con una clamorosa beffa. In pochi secondi si sono infatti infortunati sia Mario Rui che Matteo Politano, quest’ultimo dopo uno scontro fortuito con Theo Hernandez. Spalletti è stato cosi costretto al doppio cambio e gli azzurri hanno subito una grossa beffa.

Napoli-Milan, problemi per Spalletti

Brutte notizie per Spalletti con Politano che è stato accompagnato in stampelle a bordo campo, con gli azzurri alle prese anche con una polemica a fine gara. Il match si è inoltre messo male per gli azzurri con il club rossonero che è passato in vantaggio grazie ad una rete di Giroud, abile a insaccare dopo una cavalcata straordinaria di Rafa Leao, autentico mattatore della serata.

Il finale di gara molto nervoso con ammonizioni da ambo le parti, ma il primo tempo si è concluso con doppio vantaggio da parte dei rossoneri (2 a 0 con il match di andata). Gli azzurri sognano la semifinale, ma ora sarà un’impresa e il Napoli è chiamato a ribaltare, servono tre gol per garantirsi la qualificazione.