Napoli, Zanetti ha qualcosa da ridire: “Dopo la sconfitta…”

Arrivano le parole del vice presidente dell’Inter Javier Zanetti riguardo il cammino del Napoli in campionato negli ultimi mesi

Il Napoli negli ultimi mesi in campionato ha fatto un percorso straordinario, grazie alle tante vittorie consecutive che hanno permesso alla squadra di Luciano Spalletti di essere prima in classifica. Oggi il distacco sulla seconda, la Lazio, è di quattordici punti. Per adesso rassicurante pensando ai prossimi impegni dopo il pareggio casalingo con il Verona. L’obiettivo è quello di vincere aritmeticamente lo scudetto il prima possibile, per poi pensare alla grande festa che la città sta preparando.

C’è stato, però, un momento in cui il Napoli ha mostrato qualche crepa. Come per esempio quando ha perso con l’Inter lo scorso 4 gennaio al Meazza, ma si è subito ripreso battendo Sampdoria e Juventus nelle due giornate successive. E da quel momento, i nerazzurri non sono stati più gli stessi. E’ iniziato, infatti, un periodo di discontinuità che dura ancora oggi e che ha condizionato la lotta scudetto della squadra di Simone Inzaghi, che aveva ben altri obiettivi e non solo far bene nelle coppe.

Napoli, Zanetti parla della discontinuità dell’Inter

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Repubblica.it: “La spiegazione della stagione del Napoli non può essere che sono stati fortissimi. Eravamo convinti che dopo la sconfitta che hanno subito contro di noi, cominciasse un’altra storia”. Poi prosegue: “Invece è iniziata la nostra discontinuità e non se lo aspettava nessuno, nemmeno i calciatori, che sono i più delusi di questa situazione”. Parole chiare, che dimostrano quanto l’Inter tenesse a lottare per vincere lo scudetto insieme ai partenopei.

Tuttavia, sono arrivate tante sconfitte che hanno fatto male alla classifica. Sul banco degli imputati è finito Simone Inzaghi, con tante sconfitte nelle ultime partite. L’obiettivo adesso è battere il Benfica e arrivare in semifinale di Champions League, un grande traguardo, dove troverebbe un’italiana E chissà che non possa trovare proprio il Napoli, con Zanetti che ripensa ai passi falsi del passato proprio dopo averlo battuto.