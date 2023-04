“Potrebbe non bastare…”: Napoli, la previsione che spaventa i tifosi

Napoli-Milan è alle porte, e c’è grande pressione sui ragazzi di Spalletti. In particolare su Osimhen, che torna titolare dopo l’infortunio.

È un momento decisivo per la stagione del Napoli. Anche se la squadra di Spalletti è nettamente prima in campionato e ha raggiunto un risultato da record in Champions League, non ci si può nascondere. Un’eliminazione contro il Milan, peraltro in difficoltà in campionato, con tutto quello che si è visto fin qui, sarebbe una cocente delusione. Spalletti lo sa, e così i suoi giocatori: stasera il Napoli è chiamato a un’impresa non da poco.

Soprattutto perché i rossoneri, nelle ultime due recenti partite contro gli azzurri, hanno dimostrato di avere le qualità necessarie a metterne in crisi il gioco. Una situazione che nessuno poteva preventivare, al momento del sorteggio, con i ruoli che in poche settimane si sono quasi invertiti. Due sconfitte, 4-0 a Napoli e 1-0 a Milano, tra campionato e Champions League. Un brutto colpo, per quello che è il miglior attacco sia in Serie A che in coppa.

La risposta logica che la maggior parte degli opinionisti hanno dato a riguardo è stata l’assenza di Victor Osimhen, assente per infortunio in entrambi gli incontri. Il nigeriano, capocannoniere del Napoli con 25 gol stagionali, tornerà finalmente titolare dal primo minuto proprio questa sera, con l’intento di guidare la rimonta partenopea. Ma il dubbio è se basterà la sua presenza in campo a invertire il trend negativo del Napoli e ribaltare i pronostici.

“Osimhen non basterà”: la sentenza in diretta prima di Napoli-Milan

C’è infatti chi ha qualche dubbio che il solo ritorno del centravanti del Napoli possa cambiare radicalmente le cose. È Nando Orsi, opinionista di ‘Sky Sport’, a mettere in guardia Spalletti e i tifosi. Intervenuto ai microfoni di ‘La Domenica Azzurra’ su Ottochannel, l’ex portiere ha rivelato i propri dubbi sulla partita. “Ovvio che il ritorno di Osimhen sia determinante, ma potrebbe anche non bastare per andare in semifinale” avverte.

Orsi pone l’accento soprattutto sui sostituti dei due squalificati, Kim Min-jae e Anguissa. Al posto del primo, Spalletti schiererà Juan Jesus. “Ho una perplessità. – confessa il commentatore – Potrebbe essere l’anello debole della difesa. Con Kim in campo mi sarei sentito più sicuro”. Al posto del camerunense, invece, ci dovrebbe essere Ndombelé, ma Orsi vedrebbe meglio Elmas. Il francese “ha giocato poco, è sì più fisico ma anche più anarchico. Spalletti invece si fida del macedone: secondo me gioca lui”.