“Prima opzione…”: Il Napoli trema per il futuro di Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe essere lontano dal Napoli, una previsione che mette paura al club e ai tifosi partenopei

Il Napoli si appresta a concludere la stagione con gli ultimi mesi ancora da giocare. Luciano Spalletti vuole scrivere la storia, conquistare lo scudetto e andare in fondo in Champions League. Non sarà semplice, perché di fronte ha avversari molto tosti, come il Milan che ha vinto l’andata dei quarti per 1-0 grazie al gol di Ismael Bennacer. Un passo falso che complica i piani del Napoli e mette la squadra in condizione di disputare la partita perfetta.

Non ci saranno Kim e Anguissa, ma il Napoli potrà contare sul recupero di Victor Osimhen. L’attaccante e capocannoniere del campionato di Serie A ha subito un infortunio durante la sosta per le nazionali, ma già contro il Verona è sceso in campo per circa 20′. Il suo futuro è, però, in bilico. Al termine della stagione potrebbe esserci l’assalto delle big europee, con il Bayern Monaco in prima fila. Ed è arrivata proprio la rivelazione di un ex dei bavaresi.

Bayern su Osimhen, parla Hamann

Dietmar Hamann, ex centrocampista del Bayern Monaco, ha parlato di Victor Osimhen: “E’ la prima opzione del Bayern Monaco, se riuscisse a prenderlo sarebbe l’ideale. Una macchina…”. Parole chiare, che dimostrano la stima che c’è nell’ambiente bavarese per il centravanti del Napoli. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, il rinnovo è molto difficile. Perché Osimhen si è affermato come uno dei migliori attaccanti d’Europa e le offerte non mancheranno la prossima estate. Non solo dalla Germania, ma anche dalla Premier League: ci sono, infatti, anche Manchester United e Chelsea.

Osimhen sa bene che la prossima estate potrebbe cambiare maglia. Per convincere De Laurentiis servono almeno 100-120 milioni di euro. Una cifra molto alta, che però questi club possono spendere, soprattutto perché si tratta di un ’98, che ha ancora grandi margini di miglioramento. Ma adesso l’attaccante vuole portare lo scudetto al Napoli e fare bene in Europa già a partire da questa sera. Poi chissà.