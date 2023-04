“Un orgoglio…”: Napoli-Milan, che sorpresa dall’Empoli

Arrivano parole di incoraggiamento da parte dell’Empoli in vista della partita tra Napoli e Milan di questa sera: il bellissimo video

Il Napoli questa sera dovrà vedersela con il Milan e l’obiettivo è quello di rimontare l’1-0 dell’andata. Non sarà semplice, la squadra di Stefano Pioli ha sempre messo in difficoltà i partenopei. I giocatori e l’allenatore hanno chiesto l’aiuto dei tifosi che accorreranno allo stadio Maradona: sarà sold-out, con le Curve che hanno siglato la pace con il presidente Aurelio De Laurentiis. E ci sarà anche il ritorno di Victor Osimhen, l’uomo più atteso, dopo l’infortunio con la Nigeria durante la sosta delle Nazionali.

Ma non sarà soltanto la partita di Victor Osimhen. In campo ci saranno anche diversi campioni passati per Empoli. Il club toscano si è contraddistinto nel corso della sua storia per diversi giocatori poi diventati grandissimi, protagonisti con le big della Serie A, ma anche all’estero. Ed è proprio a loro che l’Empoli sui propri profili social si è voluta rivolgere, ripensando ai vecchi tempi e guardando al presente, con i quarti di Champions League da giocare.

Napoli-Milan, il video dell’Empoli per gli ex

Nel video, si possono notare tranquillamente diversi giocatori che oggi vestono le maglie di Napoli e Milan, quando giocavano nell’Empoli. Da una parte ci sono Mario Rui, Di Lorenzo e Zielinski, che giocano per Luciano Spalletti, tra l’altro ex allenatore dei toscani. Dall’altra parte, invece, ci sono Krunic e Bennacer. Tutti e cinque scenderanno in campo da titolari questa sera, con l’allenatore del Napoli regolarmente al suo posto. Sono tanti i giocatori dell’Empoli che hanno poi calciato grandi palcoscenici, su questo il calcio italiano dev’esserne grato.

Per noi è un orgoglio vedervi giocare gare simili, in bocca al lupo ragazzi💪💪💪#NapoliMilan #UCL pic.twitter.com/cUz2xVIkoB — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 18, 2023

Viti oggi è in Ligue 1, Traoré al Bournemouth, Terracciano alla Fiorentina. E in passato è stato il tempo di Paredes, Rugani, Saponara, Provedel, Vecino. Una sfilza di giocatori che hanno preso strade diverse e sta costruendo la propria carriera anche grazie a ciò che hanno fatto all’Empoli. E questa sera, cinque giocatori e un allenatore in campo passati proprio da lì nei quarti.