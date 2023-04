“Urlate pure…”: Napoli-Milan, Pellegatti lancia la frecciata

Il giornalista cita Tex Willer e si sfoga. “Nessuno credeva nei rossoneri”.

Questa sera andrà in scena la partita di ritorni dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Milan di Stefan Pioli in una gara apertissima.

L’1-0 dell’andata di fatto tiene ampiamente in gioco il Napoli che, ricordando l’assenza di Victor Osimhen nei primi 90 minuti, crede nella rimonta. Saranno due i gol di scarto che gli azzurri dovranno avere al termine della partita di stasera per portare a casa la qualificazione alla semifinale.

Il clima in città è quello delle grandi occasioni. Nonostante due assenze pesanti, Kim e Anguissa non saranno del match, la gente ci crede. E lo stadio ne sarà il simbolo. E’ previsto il tutto esaurito con un record d’incassi. Circa 55mila spettatori per circa 5,5 milioni di euro incassati. La pace tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli ultras napoletani ha fatto bene all’ambiente, che adesso si è riunito per supportare la squadra nel momento più importante, per ora, della stagione. Lo stadio sarà realmente dodicesimo uomo in campo, in una sfida che vale tantissimo per la stagione di entrambe le squadre.

Reduce dal pareggio con il Verona, il Napoli deve gettarsi alle spalle l’incubo rossonero che l’ha sconfitto due volte negli ultimi venti giorni. Battere il Milan stasera, nella gara che conta davvero, servirebbe a scacciare un po’ di fantasmi e proseguire spediti verso il finale di stagione.

Il Milan, anch’esso reduce da un anonimo pareggio col Bologna, deve confermare le due vittorie on il Napoli e sancire lo straordinario percorso europeo. I rossoneri ci credono.

Napoli-Milan, Pellegatti: “Nessuno credeva nel Milan”

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e storico tifoso milanista, ha parlato ai microfoni di “Tutti convocati“, trasmissione radiofonica in onda su Radio24.

“Se stasera abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno allora significa che abbiamo guadagnato il 50% rispetto a quanto eravamo quotati all’inizio, prima della gara di andata”, ha commentato il giornalista, citando Tex Willer e la sua celebre frase “Urlate pure, le urla no ammazzano nessuno”.

Dichiarazioni piccate, quelle del giornalista, che ricorda quanto era considerato favorito il Napoli alla vigilia della duplice sfida di Champions League.