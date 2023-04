Juventus, Allegri vede il Napoli: “Momento importante…”

Il pensiero di Massimiliano Allegri è alla prossima sfida di campionato con la sua Juventus che riceverà il Napoli all’Allianz Stadium

La Juventus domani andrà all’Alvalade per la sfida con lo Sporting Clube de Portugal, per i quarti di finale di ritorno di Europa League. Vincere vorrebbe dire entrare nelle prime quattro della competizione, un grande risultato, per poi sapere quale sarà la prossima avversaria. E’ una delle due strade per entrare in Champions l’anno prossimo, per sapere se l’altra è fattibile, bisognerà attendere l’esito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

Dopo lo Sporting, la Juventus riceverà il Napoli all’Allianz Stadium e poi volerà allo stadio Giuseppe Meazza per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata. Insomma, sarà molto complicato per i bianconeri portare a casa tutte e tre le partite, anche se è ciò che si augura Massimiliano Allegri. L’allenatore dei bianconeri oggi ha parlato in conferenza stampa del momento che sta vivendo la Juve e delle prospettive per le prossime partite.

Juventus, le prospettive di Allegri per le prossime partite

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa: “Oggi aspettavamo il ricorso, ma attenderemo domattina per l’esito. Il nostro momento è molto importante, perché vogliamo arrivare in semifinale di Europa League, poi ci sarà il Napoli e poi la Coppa Italia. Ma ci penseremo da venerdì”. Le parole del tecnico bianconero dimostrano la voglia della Juve di fare bene in tutte le competizioni, consapevoli del fatto che l’arrivo nei primi quattro posti dipenderà, come detto in precedenza, dal ricorso.

Il Napoli vuole chiudere al più presto la pratica scudetto, ma per farlo deve vincere le prossime partite. All’Allianz Stadium, l’unica vittoria è arrivata sotto la gestione di Maurizio Sarri, uno 0-1 del 2018. Poi soltanto risultati negativi nella storia del club, se non per l’1-1 della scorsa stagione con Spalletti in panchina. Sarà molto interessante capire chi scenderà in campo tra i partenopei dopo i tre infortuni di ieri a Rrahmani, Mario Rui e Politano. Di sicuro, ci saranno Kim e Anguissa.