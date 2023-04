“Lo scudetto…”: Napoli, la resa della Lazio che non lascia dubbi

Dalla Lazio arriva il parere sul discorso scudetto di questa stagione che sembra destinato al Napoli: manca, però, l’aritmetica

Il Napoli è uscito dalla Champions League, pareggiando 1-1 il ritorno contro il Milan ai quarti di finale. Un risultato che non basta alla squadra di Luciano Spalletti ad andare avanti. Resta, quindi, soltanto il campionato nel quale i partenopei devono subito rialzarsi anche dopo il passo falso col Verona. Mancano poche vittorie all’aritmetica vittoria dello scudetto, un successo atteso da trentatré anni che infiamma la città, che vuole vincere dopo una stagione dominata fin dalla prima giornata.

La distanza in classifica tra il Napoli e la Lazio è di quattordici punti a otto giornate dalla fine. Servono, quindi, ancora delle vittorie ai partenopei per scacciare ogni tipo di brutto pensiero. Archiviata la pratica Milan, Spalletti e i suoi dovranno concentrarsi sulle prossime gare. E non ci sarebbe alcuna possibilità di rimonta da parte dei biancocelesti, secondi. Ne ha parlato Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio che con Sarri sta vivendo un ottimo periodo disputando una grande stagione.

Scudetto al Napoli, parla Romagnoli

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato nel corso di un evento in una scuola a Roma. Queste le parole riferite da LaLazioSiamoNoi.it: “Il nostro obiettivo principale quest’anno è entrare in Champions League. Lo scudetto è un discorso chiuso, il Napoli ha fatto un campionato grandissimo. Per il prossimo anno non lo so, intanto pensiamo alla qualificazione in Champions in questa stagione”. L’obiettivo, dopo le uscite dalle coppe, per la squadra di Sarri è infatti diventato quello di giocare la coppa dalle grandi orecchie l’anno prossimo.

Sarebbe un grande traguardo per Sarri, che ha avuto a disposizione una rosa abbastanza corta per fare bene in tutte le competizioni. E spesso ha schierato una formazione senza un centravanti di ruolo, visti i problemi fisici di Ciro Immobile e l’assenza di un sostituto. Il Napoli, intanto, prepara la sfida dell’Allianz Stadium con la Juventus, la prima di otto finali in vista della fine del campionato.