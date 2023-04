😨 Napoli, non solo il ko: tripla beffa, Spalletti gelato

Il sogno del Napoli si è fermato ai Quarti di finale di Champions League. Gli azzurri sono stati eliminati da un grande Milan.

L’avventura del Napoli in Champions League si è fermata ai Quarti di finale. Il club azzurro non è andato oltre l’1 a 1 in casa ed ha tanti rimpianti per l’eliminazione contro i campioni d’Italia in carica. 27 tiri tra andata e ritorno, una squadra un pò troppo imprecisa e un rigore sbagliato da Kvaratskhelia, un calciatore che è venuto meno in questa fase della stagione.

Un grande Leao ha trascinato il club rossonero alla vittoria e nel post partita ha parlato cosi del match pareggiato contro il Napoli, ecco le sue parole: “Il nostro gol è uguale all’azione di Gullit dell’88, poi ho queste caratteristiche, so che posso saltare l’uomo e fare la differenza. Futuro nel club? Sono contento di essere quà, lo dico sempre, è un orgoglio fare la storia di questa squadra. Lo scorso anno abbiamo fatto una bella stagione in campionato e ora stiamo facendo bene in Europa. Tirare i rigori? Sto imparando (ride).

Un pari che vale la qualificazione e Leao è apparso raggiante nel post gara racconta: “Ora voglio continuare a sognare e magari trovare anche qualcosa in più”. Una giornata storta per il Napoli che, recrimina ancora di più a fine partita, causa infortuni. Sono tre i calciatori ko a fine gara.

Napoli, triplo stop per Spalletti

Oltre all’eliminazione la beffa in casa Napoli per un triplo infortunio, situazione preoccupante in vista dei prossimi impegni di campionato, a partire dalla sfida di domenica contro la Juventus. Come riporta Mediaset lo stop di Politano potrebbe essere grave, come chiarito dallo stesso calciatore a fine gara. Bollettino ‘quasi di guerra’ per gli azzurri che perdono per infortunio anche Mario Rui e Rrahmani, per il portoghese trauma contusivo alla caviglia destra.

Problema al piede anche per il centrale kosovaro ed ora la presenza all’Allianz contro la Juventus appare piuttosto in bilico. Gli azzurri ci hanno provato fino alla fine, ma alla fine sono usciti.