Napoli, sentenza durissima dopo il Milan: che bocciatura

Il Napoli si lecca le ferite dopo la sfida contro il Milan. Arriva la pesantissima bocciatura nel day after, ecco svelato tutto con la sentenza

Il giorno dopo è ancora più amaro. Il Napoli si lecca le ferite dopo la batosta europea contro il Milan. Una sfida che cela mille rimpianti per gli azzurri, penalizzati e influenzati anche dai tanti episodi generatisi tra l’andata di San Siro ed il ritorno di Maradona. Tuttavia, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti non può attaccarsi solo ed esclusivamente all’arbitraggio nei centottanta minuti. Piuttosto, è chiamata a ragionare sul proprio momento di forma.

Un momento di forma tutt’altro che brillante ed un momento di forma che deve preoccupare anche in vista del campionato. Spalletti e i suoi ragazzi devono blindare quanto prima la corsa allo Scudetto, con quattro vittorie che separano ancora il Napoli dalla matematica vittoria del titolo. Il rientro di Victor Osimhen fa certamente ben sperare, ma a spaventare è il momento di forma delle altre stelle. Su tutti, il periodo di Kvaratskhelia non è quello dei più felici. E ieri col Milan purtroppo si è visto.

Napoli-Milan, Kvaratskhelia bocciato: l’incredibile sentenza che piove dai quotidiani

Almeno è questa l’analisi dei quotidiani nazionali, che stamane bocciano incredibilmente il talento georgiano. A spiccare è soprattutto l’analisi della firma de ‘La Stampa’, Gigi Garanzini. Il giornalista è tutt’altro che tenero con Kvaratskhelia e lo punge con la sua sapiente penna.

“La differenza che passa tra un grande giocatore e un campione”: così Garanzini bacchetta il georgiani, confrontando il suo rendimento a quello del rivale Rafael Leao. “Ci ha provato in tutti i modi Kvaratskhelia, dall’inizio alla fine, persino dal dischetto contro l’attuale miglior portiere del mondo: ma a decidere sono stati quei quei pochi lampi del portoghese”. Una pioggia di insufficienze per l’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan, che stamane non ha raccolto più del 5 nelle sue pagelle. Dure anche le sentenze che piovono da ‘La Gazzetta dello Sport’ e da ‘Il Corriere dello Sport’: manca il vero Kvara al Napoli…