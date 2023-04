Addio Lukaku: il sostituto arriva subito

Lukaku tornerà al Chelsea a fine stagione, l’Inter lavora per il sostituto: è tutto pronto per il colpo in attacco tanto atteso

Una stagione molto deludente per Romelu Lukaku. Il ritorno a Londra si fa sempre più vicino: alla scadenza del prestito, infatti, a meno di colpi di scena – per adesso esclusi – l’attaccante tornerà al Chelsea.

Il belga classe 1993, infatti, ha disputato 24 partite, realizzando sette reti e fornendo due assist fra campionato e coppe. La stagione non ha soddisfatto né società né allenatore, che sono sempre più convinti dell’idea di rispedirlo al mittente. Proprio per questo la dirigenza nerazzurra sta lavorando per cercare un profilo che possa completare il reparto offensivo. A tal proposito, il grande colpo dei nerazzurri può arrivare dalla Germania.

Lukaku via, scelto il sostituto: Thuram a parametro zero

Come detto, salvo clamorosi colpi di scena, Romelu Lukaku tornerà al Chelsea al termine della stagione, con l’Inter che è già alla ricerca del sostituto. Il profilo che più piace alla dirigenza nerazzurra è quello di Marcus Thuram, francese classe 1997 del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore si sta rendendo protagonista di una grande stagione con numeri molto importanti: 16 reti e 6 assist in 29 partite.

Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto in estate, e nonostante il pressing del club tedesco non è intenzionato a rinnovarlo. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del club milanese che, stando a quanto riporta Sportmediaset, ha scelto Thuram come principale obiettivo per il proprio reparto avanzato. Si tratterebbe di un grande colpo per l’Inter, che si assicurerebbe un grande attaccante con una buona esperienza europea. Sul classe 1997, però, c’è anche il forte interessi di altri club, soprattutto in Premier League, con diverse società che sono pronte a fare sul serio. Nonostante questo, però, Piero Ausilio è pronto a provarci, magari anticipando la concorrenza per non rischiare di partecipare ad un asta importante.

Per Romelu Lukaku, quindi, è praticamente certo il ritorno con la maglia dei blues, anche se il calciatore cercherà di trovare una nuova sistemazione, magari ancora nel nostro campionato. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con l’attaccante belga pronto a dire addio all’Inter in maniera definitiva. Il futuro attaccante dei nerazzurri può arrivare dalla Germania, con il popolo nerazzurro pronto a sognare il grande colpo. Ausilio e Marotta sono pronti a fare sul serio.