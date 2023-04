Batosta e sanzione dopo Napoli-Milan: la Champions gli costa caro

Napoli-Milan potrebbe avere spiacevoli conseguenze per un giocatore campano: ecco cosa è successo durante l’ultimo match di Champions League.

Cos’altro deve succedere, dopo la brutta eliminazione dalla Champions League del Napoli ad opera del Milan? La delusione in casa partenopea è ancora alta, dopo l’ultimo risultato dei ragazzi di Spalletti, e il clima in vista della prossima di campionato è abbastanza basso. I tifosi si attendono un colpo di reni dei giocatori per ripartire e chiudere quanto prima il discorso scudetto, ma le cose non saranno certamente facili.

Con otto partite ancora da giocare alla fine della stagione e 14 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, il Napoli ha bisogno di quattro vittorie per diventare campione d’Italia. Ma intanto, nella prossima gara di Serie A, questa domenica sera, gli azzurri avranno la difficile trasferta a Torino contro la Juventus. Un altro match emotivamente e tecnicamente difficile da affrontare, considerando la forma attuale del Napoli, tutt’altro che ottimale.

Unica nota positiva, i ragazzi di Spalletti potranno scendere in campo sapendo il risultato dei biancocelesti, che giocheranno invece sabato in casa col Torino. Spalletti deve scuotere i suoi ragazzi per il rush finale di stagione, così da portare a casa un trofeo che sarebbe comunque storico. Nel frattempo ecco arrivare una notizia abbastanza sorprendente: un giocatore rischia una sanzione per quanto avvenuto in Napoli-Milan. Ma non è ciò che vi aspettereste.

A vedere Napoli-Milan? L’attaccante rischia grosso

Nessun problema per i giocatori del Napoli, che hanno già abbastanza cose a cui pensare, in questo momento. Nei guai, invece, potrebbe finirci Simy, il centravanti nigeriano del Benevento, ultimo in Serie B. L’attaccante 30enne, ancora a secco in stagione, è stato infatti avvistato allo stadio Maradona martedì sera ad assistere alla partita Napoli-Milan di Champions League.

Una cosa che al suo club non pare essere andata molto a genio, visto che come riporta ‘Ottopagine’ la punta è già stata convocata nella sede del club. Molto probabilmente, Simy riceverà a questo punto un provvedimento disciplinare. La punta era andata a seguire l’amico e connazionale Victor Osimhen, ma non aveva chiesto alcun permesso al suo club. Adesso riceverà una punizione da parte del Benevento, ennesimo tassello di una stagione davvero deludente per il nigeriano. Nel frattempo, sabato pomeriggio i giallorossi saranno a Palermo a caccia dei necessari punti salvezza.