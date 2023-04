“Ci siamo odiati”: Valentino Rossi nella bufera

I fan di Valentino Rossi sono rimasti completamente spiazzati: l’accusa nei confronti del Dottore è davvero pesante.

Nove titoli mondiali conquistati, di cui cinque vinti consecutivamente tra il 2001 e il 2005, e quel primato che lo rende ancora di più una leggenda. Valentino Rossi è l’unico pilota nella storia del motomondiale ad essersi laureato campione del mondo in quattro classi differenti, ovvero 125, 250, 500 e MotoGP.

Basterebbero queste poche parole per far comprendere cosa sia stato il Dottore in 25 anni di carriera in cui ha fatto innamorare milioni e milioni di tifosi in tutto il Mondo. Dal 2021 Valentino Rossi non è più in MotoGP, anche se il pilota di Tavullia continua a destreggiarsi nel mondo dei motori, precisamente al volante della BMW M4 GT3 per la stagione 2H Series 2023.

Valentino Rossi può contare su una platea enorme di ammiratori e su tantissimi amici nel motociclismo, ma nel corso della sua carriera hanno fatto rumore anche le tante rivalità. In molti ricorderanno gli scontri infuocati con Marc Marquez, specialmente quello del Gran Premio della Malesia 2015. Ma nel passato di Rossi ci sono stati altri piloti che hanno battagliato duramente con lui, sia in pista che fuori. Uno di questi ammette chiaramente che tra di loro c’è stato un vero e proprio sentimento di odio.

L’odio per Valentino Rossi, lo ha ammesso chiaramente

In un post pubblicato su Instagram, Max Biaggi ha voluto ricordare la forte rivalità con Valentino Rossi postando una foto dove si vedono i due campioni italiani in lotta in una delle tante gare dove sono stati assoluti protagonisti. Le parole di Max Biaggi sono fin troppo chiare: il dualismo è stato enorme ma oggi quella rivalità manca a tutti.

“La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca – scrive Max Biaggi nel post – Oggi rimangono solo cose belle, anche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi ha imparato ad amare uno sport unico ed incredibilmente emozionante. Che BELLA STORIA“.

Tra i tanti commenti sotto al post lasciati dai fan di Max Biaggi e Valentino Rossi è spuntato anche quello dell’attore Giulio Berruti, che ha confessato il suo tifo per Max Biaggi: “Biaggista presente“, ha scritto Berruti, originario di Roma proprio come l’ex motociclista, che ha replicato al suo commento con tre cuori.