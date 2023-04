Clamoroso Dybala: via dalla Roma ma può restare in Serie A

La stella di proprietà della Roma targata José Mourinho, Paulo Dybala, potrebbe lasciare il club giallorosso in estate e rimanere in Serie A

Nel bene e nel male, la Roma c’è. I giallorossi, attualmente, militano nella zona Champions della classifica di Serie A, con un buon bottino di 56 punti. A livello di risultati era difficile fare meglio di così, considerando poi che un certo Georginio Wijnaldum è rientrato a pieno regime dal grave infortunio soltanto qualche settimana fa.

Spesso, però, la squadra ha dato la sensazione di poter rendere molto di più sotto l’aspetto della prestazione in campo. José Mourinho lo conosciamo bene e sappiamo che non punta affatto ad un gioco spettacolare. Lo Special One è un allenatore estremamente pratico, che continua ad essere estremamente affamato di trofei. Ne ha conquistati ben venticinque nell’arco della sua straordinaria carriera, che in molti possono soltanto sognare.

Ma il tecnoco di Setubal non può fare miracoli, di conseguenza partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea è a dir poco fondamentale per la crescita dell’ecosistema capitolino. Il lavoro dei Friedkin, finora, è stato davvero importante e significativo, però non basta la sola presenza di Mourinho a raggiungere determinati traguardi. Servono acquisti di spessore in ambito di calciomercato, al fine di potenziare la rosa a disposizione.

Tiago Pinto, grazie soprattutto alle telefonate dello Special One, è riuscito a portare all’ombra del Colosseo due giocatori di caratura internazionale, nonostante la ‘Magica’ non partecipasse alla gara per la conquista della coppa dalle grandi orecchie. Wijnaldum e, soprattutto, Paulo Dybala rappresentano i fiori all’occhiello della truppa giallorossa. L’attaccante argentino, in particolare, è la star assoluta nella Capitale: i tifosi romanisti lo adorano, tant’è che lo scorso agosto gli hanno riservato una stupenda accoglienza da re. La ‘Joya’ è il diamante della Roma, nonostante ciò la sua permanenza appare in dubbio ad oggi.

Calciomercato Roma, clausola Dybala: Inter e Milan in agguato

Come noto, infatti, l’ex Juventus presenta un contratto in scadenza giugno 2025. All’interno è stata inserita una clausola rescissoria bassa (intorno ai 20 milioni di euro). Il club capitolino, dal canto suo, può bloccare in qualsiasi momento la clausola in questione, offrendo all’argentino uno stipendio superiore a quello che percepisce attualmente (4,5 milioni di euro netti più bonus, fino ad arrivare ad un massimo di 6 milioni).

In tal senso, la Champions League è una condizione assolutamente imprescindibile. Il futuro di Dybala, però, sembra essere strettamente legato anche a quello di Mourinho. Un eventuale addio dell’allenatore lusitano, infatti, spingerebbe il classe ’93 a proseguire la sua carriera altrove, in un contesto dove può tornare a vincere in fretta. Alla finestra c’è sempre Giuseppe Marotta, che conosce bene il calciatore. Ecco che l’Inter potrebbe fiondarsi nuovamente su Dybala, con i soldi risparmiati da Lukaku e Correa – che, a meno di sorprese, partiranno entrambi. E attenzione anche e soprattutto al Milan, il quale potrebbe sfruttare il tesoretto Champions. Roma in ansia.