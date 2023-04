Eugenie Bouchard torna in campo, la sorella in bikini infiamma Instagram

La popolare tennista Eugenie Bouchard si prepara a tornare in campo, intanto sua sorella manda il web in delirio in costume

Per un certo periodo Eugenie Bouchard è stata una delle tenniste più brillanti del panorama internazionale e sembrava sul punto di esplodere definitivamente. La canadese si era fatta notare per il suo grande talento, oltre che per un fascino da capogiro che non poteva certo passare inosservato.

A un certo punto però la sua carriera ha subito una vertiginosa flessione verso il basso, non confermando le splendide premesse dei primi anni da professionista. Eugenie ha però sempre mantenuto una grande passione verso il suo sport preferito e intende riprovarci ancora.

Eugenie Bouchard tenta di nuovo il ritorno: ce la farà?

Il suo anno migliore è stato il 2014, quando è arrivata tre volte su quattro in semifinale in prove del Grande Slam e addirittura in finale a Wimbledon, perdendo però contro Petra Kvitova.

Quell’ann, Eugenie aveva toccato la posizione numero 5 del ranking WTA. Precipitando però a partire dal 2016, inanellando una lunga serie di risultati negativi e uscendo progressivamente dal grande giro. Più di una volta, ha tentato di tornare ad alti livelli, senza riuscirci. Ma ora sembra più determinata che mai.

Eugenie scenderà in campo nel torneo ITF W100 di Oeiras, in Portogallo. Le sue dichiarazioni a margine sono molto precise: “Mentirei se dicessi che non ho pensato di ritirarmi. Ma ho deciso che mi sarei pentita se avessi lasciato che mi fermasse un infortunio. Ho sentito la mancanza della competizione mentre ero ferma, sogno ancora di vincere un torneo del Grande Slam“. A 29 anni, la canadese vuole tentare un ritorno in grande stile. Intanto, sui social, continua ad avere un seguito di affezionati che non la abbandona (quasi due milioni e mezzo di followers su Instagram).

Beatrice Bouchard, insieme alla sorella fa scintille sui social: lo scatto micidiale in bikini

Ma se il suo fascino è sublime, quello della sorella Beatrice non è da meno. Si tratta della sua sorella gemella. E come si può ben vedere da questa foto, la sua bellezza è davvero esplosiva.

In costume, la coppia, qui ritratta in occasione del proprio compleanno, avvenuto a febbraio, mostra una forma fisica sublime. Silhouette statuaria per le sorelle Bouchard, che attirano fortemente l’attenzione dei fan. Anche Beatrice ha un seguito molto ampio (oltre 350 mila followers su Instagram).