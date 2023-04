Inzaghi è stato esonerato: “Lo hanno avvicinato”

Il futuro in casa Inter inizia a prendere forma senza Simone Inzaghi, l’annuncio in diretta è molto importante e spiazza i tifosi

Il futuro è adesso e si costruisce a prescindere dai risultati. E’ il mantra che in questi ultimi giorni sta caratterizzando l’attività e il lavoro della dirigenza dell’Inter, con la mente già proiettata alla prossima stagione.

L’eventuale qualificazione alla prossima Champions League è importante ma non decisiva nella realizzazione della pianificazione sportiva. Ed è proprio per queste ragioni che l’amministratore delegato Beppe Marotta è già impegnato su più fronti, dalla scelta dei giocatori da inserire in rosa all’arrivo sempre più probabile di un nuovo allenatore.

L’Inter che verrà, quella che il prossimo anno proverà a tornare al vertice della Serie A, dovrà inevitabilmente passare da una serie di cessioni per ragioni di natura finanziaria. Ma tra critici, giornalisti e addetti ai lavori circola una voce sempre più insistente: l’addio sicuro di Simone Inzaghi. La gestione della rosa da parte dell’ex tecnico della Lazio non ha convinto dirigenti e proprietà. E, al netto delle recenti pubbliche dichiarazioni di Marotta, la società avrebbe preso una decisione definitiva.

L’annuncio in diretta su Simone Inzaghi

Inzaghi lascerebbe così l’Inter dopo due anni, un biennio fatto di alcune luci ma di tante, troppe ombre. E’ soprattutto il magro bilancio ottenuto negli ultimi due campionati ad aver fatto pendere l’ago della bilancia a sfavore di Simone Inzaghi.

Dopo lo scudetto sfumato nella scorsa stagione e con il ritorno di Romelu Lukaku, il club avrebbe voluto l’Inter in lotta per lo Scudetto. E invece niente di tutto questo, anzi: a otto giornate dalla fine del campionato i nerazzurri rischiano seriamente di fallire anche la qualificazione in Champions League e il divario dal Napoli capolista è enorme.

Intervenuto nel corso di TvPlay, l’ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola ha confermato l’indiscrezione che ormai da tempo circola in ambienti vicini all’Inter: “Inzaghi andrà via a giugno, questo è scontato. Neanche con la qualificazione alla prossima Champions riuscirebbe a salvare la sua panchina“. Ma la parte più succulenta della notizia è quella relativa alla scelta del sostituto: “Hanno già contattato Antonio Conte che è pronto a tornare ad Appiano Gentile. Il tecnico pugliese ha avallato il progetto di ricostruzione completa della squadra”. Se questo sia vero o meno, lo scopriremo a breve.