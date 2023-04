Juventus, la conferma gela i bianconeri: è addio al big

Clamorosa beffa di calciomercato in arrivo per la Juventus, pronta a dire addio al top player: tifosi bianconeri gelati.

Procede tra alti e bassi il mese di aprile per la Juventus, che dopo la vittoria casalinga contro l’Hellas Verona ha trovato due pesanti sconfitte esterne in campionato contro Lazio e Sassuolo.

Proprio in casa del club neroverde, nell’ultimo turno di Serie A la squadra di Allegri ha messo in mostra una pessima prestazione, peraltro molto simile a quella fornita contro lo Sporting Lisbona. Ma in quel caso è arrivata una fondamentale vittoria. Che dovrà comunque essere difesa nell’imminente match di ritorno dei quarti di Europa League in terra portoghese.

È massima la tensione per il suddetto match in casa Juve, ma nonostante ciò la Vecchia Signora sta continuando a tenere gli occhi ben puntati anche sul fronte calciomercato. Sì perchè per la dirigenza piemontese sarà fondamentale sfruttare al meglio la prossima sessione di mercato, per la quale sarebbero già in programma diversi importanti colpi in entrata. Uno di questi è però sul punto di saltare definitivamente, con il big in questione pronto a snobbare l’interesse mostrato dal club bianconero.

Juve, che beffa: non arriverà

Tra i reparti che sembrano destinati a mutare in estate ci sarebbe anche la difesa dei pali, ad oggi guidata da Szczesny in co-partecipazione dello straordinario Mattia Perin. L’idea sembra essere quella di liberarsi del polacco, in scadenza nel 2024, con un anno di anticipo per incassare, e al contempo di trovare un suo valido sostituto, che dovrà contendersi la maglia da titolare con l’ex Genoa.

A tal proposito, oltre al sorprendente Vicario, uno dei profili maggiormente prediletti pareva essere quello di David De Gea, in scadenza a giugno. Può essere acquistato a parametro zero in estate. Un possibile colpaccio che però la dirigenza bianconera dovrà molto probabilmente levarsi dalla testa. Sì perchè come riportato da ESPN, il classe ’90 sarebbe ad un passo dal firmare il rinnovo di contratto con il club inglese.

Un rinnovo che inizialmente sembrava destinato a non arrivare. Ma che ora pare vicinissimo all’ufficialità, con l’estremo difensore spagnolo pronto a firmare un nuovo contratto di almeno un altro anno. Saltano dunque i piani di acquisizione a zero per la Juventus, che ora comprensibilmente farà di tutto per accaparrarsi il succulento profilo di Guglielmo Vicario.