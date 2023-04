Klopp fa ‘tremare’ i milanisti: 50 milioni cash. Il tecnico del Liverpool è fortemente interessato ad uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera

La Serie A fa gola. Non tanto per la qualità delle partite che si disputano ogni settimana, ma per l’elevato valore tecnico di alcuni giocatori. Elementi di alto profilo che per il loro valore di mercato sono ampiamente alla portata delle tasche dei grandi club stranieri.

In Spagna ovviamente, con Real Madrid e Barcellona a farla da padroni ma soprattutto in Premier League. Le big inglesi si leccano i baffi davanti alla possibilità di attingere a un mercato come quello italiano, ricco di talenti ma povero sotto l’aspetto economico e bisognoso di incassare il più possibile.

Una in particolare tra le grandi d’Inghilterra, il Liverpool di Jurgen Klopp, sembra stia seguendo con grande attenzione i migliori centrocampisti che militano nel nostro campionato. Il tecnico tedesco vuole rivoluzionare la rosa dei Reds in vista della prossima stagione. In questa stagione il rendimento di molti giocatori non è stato all’altezza delle aspettative così da indurre l’ex demiurgo del Borussia Dortmund a chiedere alla proprietà una vera e propria rifondazione dell’organico.

Klopp punta un big del Milan: pronti 50 milioni di euro per il via libera di Maldini e Pioli

A quanto pare, stando ai rumors diffusi da alcuni tabloid d’Oltremanica, è soprattutto il centrocampo il reparto che Klopp sogna di ricostruire quasi daccapo. E in tal senso uno dei nomi che l’allenatore tedesco ha inserito nella sua lista più o meno ristretta di obiettivi in vista del mercato estivo è quello di Sandro Tonali. Il 23enne centrocampista lombardo, diventato un titolare fisso dell’undici rossonero, piace molto a Klopp che ne avrebbe già caldeggiato l’acquisto nel corso della prossima estate.

La trattativa, va sottolineato, non è ancora iniziata ma l’interesse del Liverpool nei confronti della giovane stella del Milan e della Nazionale appare quanto mai concreto. Il direttore generale Paolo Maldini, pur considerando Tonali un pilastro per il presente e soprattutto per il futuro sarebbe disposto a trattarne l’eventuale cessione ma solo a fronte di una proposta irrinunciabile.

Un’offerta che per il dirigente rossonero è quantificabile intorno a una cifra che si aggiri sui 45 milioni di euro. Diciamo pure che se il Liverpool si spingesse fino a 50 milioni, Tonali potrebbe davvero trasferirsi sulle rive della Mersey nella prossima stagione. A quel punto per il Milan trovare un eventuale sostituto con 50 milioni in tasca non sarebbe un problema.