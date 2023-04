Kvaratskhelia, il gesto non è passato inosservato: sorride anche Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti è senza dubbio la più grande rivelazione stagionale sia in Italia che in Europa. Gli azzurri possono sorridere.

Nessuno lo avrebbe mai detto a inizio stagione e invece il Napoli si trova dinanzi ad una stagione storica. Le premesse invece erano tutt’altro che queste e in estate in tanti avevano criticato la società. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno contribuito a rivoluzionare il club, cedendo alcune pedine chiave, abbassando il monte ingaggi e puntando su giovani promesse come calciatori sconosciuti ai più come Kim Min Jae e Kvicha Kvaratskhelia.

Proprio il giovane talento georgiano è stata la più grande e bella sorpresa della stagione. Arrivato come autentico sconosciuto, il classe 2001 ha sostituito alla grande l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ed ha trascinato il Napoli a suon di gol e assist. Il club partenopeo sta dominando il campionato e ormai mancano poche settimane alla vittoria del terzo titolo. Oltre a questo il club ha raggiunto il suo miglior risultato nella storia in Champions, ma un risultato che ha portato comunque delusione.

Il club partenopeo è arrivato ai Quarti di finale della Champions per la prima volta nella sua storia, ma il Napoli è uscito nel doppio confronto con il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno avuto la meglio, riuscendo tra l’altro a limitare Kvaratskhelia, con uno straordinario Calabria. Kvicha è stato uno dei protagonisti in negativo del match di ritorno ed ha fallito un calcio di rigore a pochi minuti dal termine.

Napoli, Spalletti può sorridere

Il calciatore ha sbagliato dal dischetto, ipnotizzato da un ottimo Maignan. Un errore che fa ancora più male visto che il Napoli aveva trovato il pari nel finale con il solito Osimhen. Al Maradona è finita 1 a 1 e per Kvaratskhelia quella serata non sarà sicuramente da ricordare. Dopo quel match diverse critiche per gli azzurri e in particolare per il giovane di Tbilisi, per la prima volta in difficoltà, dopo un’annata a dir poco fantastica.

In questi minuti è arrivato un segnale importante. Kvaratskhelia ha postato una Instagram Stories con il messaggio ‘Forza Napoli Sempre’ e lo scatto che vede tutti gli azzurri abbracciati in mezzo al campo. Un segnale di ripresa con l’azzurro che vuole reagire dopo il ko di Champions e preparare al meglio la sfida di domenica contro la Juventus.