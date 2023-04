Kvaratskhelia, stop fenomenale in Champions: dove finisce il pallone?

Kvaratskhelia è tra i migliori della stagione del Napoli. In questa foto effettua uno stop meraviglioso in Champions League. Riuscite a capire dove finisce il pallone?

Il Napoli ha detto addio alla Champions League dopo l’eliminazione ai danni del Milan. Gli azzurri adesso si concentreranno solo sul campionato. La vittoria del titolo è ad un passo e i tifosi sono già pronti alla festa. Il calo di prestazioni dell’ultimo mese non ha influito sulla corsa allo Scudetto.

I partenopei hanno ancora un bel vantaggio sulla seconda. Spalletti dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo dopo la cocente eliminazione. Chi ne ha risentito più di tutti è stato sicuramente Kvaratskhelia. Suo l’errore dal dischetto all’82’ che poteva riaprire la gara. Il georgiano sta disputando una bellissima stagione ed è tra le più grandi sorprese del campionato. Prima di ieri aveva fornito poche prestazioni opache e i tifosi lo sanno. Sui social ha anche chiesto scusa per l’errore: “Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti. Ci sono tante partite davanti e il sogno continua”.

I tifosi hanno ovviamente perdonato la prestazione di Kvara contro il Milan. L’annata dell’esterno è stata bellissima e lo Scudetto dopo oltre 30 anni è un risultato ottimo. C’è solo un po’ di rammarico in casa Napoli per aver giocato l’andata a San Siro senza Osimhen. Il nigeriano era ai box per un problema fisico. È tornato contro il Verona colpendo in pieno una traversa. Col Milan ha messo a referto la rete dell’1-1, inutile alla fine della qualificazione. La squadra di Pioli forte dell’1-0 di Milano ha strappato il pass per la semifinale e vuole andare a giocarsi la finalissima a Istanbul.

Kvaratskhelia, stop bellissimo: dove va il pallone?

Kvaratskhelia ha conquistato Napoli a suon di giocate e gesti tecnici di altissimo livello. Gol, assist e giocate sensazionali che hanno fatto alzare il suo prezzo. De Laurentiis rifiuterà tutte le offerte che stanno arrivando. Il georgiano vale circa 100 milioni di euro e ha aumentato il suo valore grazie ad una stagione formidabile.

Tra le sue giocate più belle c’è anche questo stop a San Siro nella gara contro il Milan di Champions League. Non una delle sue partite migliori ma è stato capace di regalare emozioni lo stesso. Il risultato del quiz è la lettera A. Il pallone esatto è quello più un alto di tutti.