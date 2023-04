Leao, clamoroso annuncio: adesso ‘trema’ anche Jacobs

Rafael Leao ha sfoderato una prestazione scintillante in Champions League: l’annuncio delle ultime ore ha spiazzato i tifosi del Milan.

E’ stata una notte di festa per i tifosi del Milan, che ha conquistato l’accesso alle semifinali di Champions League grazie all’1-1 al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Dopo il successo dell’andata targato Bennacer, i rossoneri hanno retto la pressione degli azzurri di Spalletti, riuscendo a centrare una qualificazione certamente insperata all’inizio della stagione.

Il Diavolo, infatti, torna tra le prime quattro d’Europa dopo 16 anni: nel 2007 i rossoneri riuscirono a raggiungere la finale, battendo poi il Liverpool e alzando la settima Champions League della propria storia.

Nel mondo Milan l’auspicio è che tutto possa ripetersi di nuovo, anche se ora il pensiero va soltanto alla semifinale. Tra i protagonisti del trionfo di ieri c’è sicuramente Rafael Leao. Che ha sfoderato una prestazione sontuosa incantando non solo i fan del Milan, ma tutti gli amanti del bel calcio. Il gol di Olivier Giroud, che ha portato in vantaggio gli ospiti sul finire del primo tempo, nasce proprio da una splendida azione dell’attaccante portoghese.

Partito dalla sua trequarti, Leao ha percorso la bellezza di 70 metri superando di slancio Di Lorenzo e Rrahmani, prima di servire un cioccolatino all’attaccante francese che da quella posizione non poteva certo sbagliare. La fantastica giocata di Leao ha abbagliato anche gli opinionisti di Sky, che hanno espresso parole di grande apprezzamento per la cavalcata strabiliante dell’attaccante del Milan.

Leao incontenibile, non lo prende nessuno: si inchina anche Jacobs

Tra i più impressionati dal gesto di Leao c’è Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Diavolo, vincitore di ben 5 Champions League con i colori rossoneri. Costacurta – che in passato non era stato troppo tenero con il portoghese – ha voluto commentare la prodezza di Leao. Il paragone con un altro grande atleta ha sorpreso anche i tifosi.

“Per il Napoli l’assenza di Kim è stata fondamentale in negativo – ha detto Costacurta – Ma se Leao dovesse continuare in questo modo diventerebbe un campione. Non so se Jacobs gli sarebbe stato dietro in quell’azione“. L’ex difensore rossonero ha quindi paragonato lo scatto in velocità del portoghese a quello del campione italiano. Che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 nella finale dei 100 metri.

Proprio grazie a questo incontenibile Leao i tifosi del Milan solo legittimati a sognare in grande. Dopo lo scudetto dello scorso anno i rossoneri sperano di centrare un altro straordinario obiettivo.