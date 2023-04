Luciano Spalletti, ma quale calcio: in una cosa è imbattibile

Per Luciano Spalletti nella vita non c’è solo il calcio. L’allenatore toscano ha una grande passione. Scopriamo di cosa si tratta.

Chissà come deciderà di sanare le recenti ferite per ripartire più forte di prima e godersi, non ci sono dubbi, la volata scudetto e il suo primo titolo da allenatore nel campionato italiano.

Per Luciano Spalletti occorre smaltire in fretta l’amarezza per le tre pesanti batoste inflitte dal Milan di Pioli, arrivate una dopo l’altra, che sono costate un sonoro 0-4 in campionato e la mancata qualificazione alle semifinali di Champions League, anche se, comunque vada, il Napoli nella sua storia non era mai entrato tra le prime otto d’Europa.

Due sconfitte e un pareggio, al cospetto dei rossoneri, che hanno tolto a Di Lorenzo e compagni lucidità in campionato, e si è visto sia contro il Lecce che contro il Verona, e sono costate caro in Europa. Ma sono tanti, davvero troppi i punti di vantaggio per immaginare un suicidio collettivo che non arriverà. Il Napoli presto sarà campione d’Italia.

Spalletti, non solo calcio: lo spirito bucolico del tecnico

E se Spalletti, per rincuorarsi, decidesse di concedersi un paio di giorni nel suo amato rifugio in Toscana, a due passi dalla sua amata Certaldo? Pochi sanno, infatti, che oltre a essere un allenatore navigato, che finalmente sta coronando il suo sogno, dopo una stagione incredibile, il tecnico dal Napoli da qualche anno ha anche un’altra grande passione.

I giornalisti lo hanno scoperto per la prima volta nel maggio 2022, con loro immensa sorpresa, quando Spalletti, al termine della prima stagione sulla panchina del Napoli, ha regalato a ciascuno di loro una bottiglia di vino. Ebbene sì, come tanti attori, come tanti personaggi dello spettacolo, in pieno spirito bucolico, Spalletti ha deciso di gettarsi anima e cuore nel business del vino. E con risultati, a quanto pare, eccellenti. Tutto è iniziato nel 2019, quando Spalletti, esonerato dall’Inter, si è concesso due anni sabbatici.

Qui, nella bella campagna toscana, nella tenuta di famiglia, Spalletti non ha mai smesso di seguire il calcio, finché non è arrivata l’occasione da cogliere al volo, quella sulla panchina degli Azzurri.

Lo sapevi che la famiglia Spalletti ha una vera e propria struttura turistica, oltre a produrre vino e olio? Situata a Montaione, la Tenuta “La Rimessa”, questo il suo nome, offre una vista sulle montagne, biciclette gratuite, una piscina stagionale all’aperto, un centro fitness, un giardino e una terrazza.

Per ora non incontrerai Spalletti, questo è certo: se sei un suo fan sarà più facile vederlo a Castel Volturno, nel centro di allenamento degli Azzurri. Il Napoli lo impegna anima e corpo. E da come si sono messe le cose, nonostante le recenti delusioni, Luciano dovrà delegare agli altri la preparazione del suo amato vino. C’è un tricolore che lo attende! E presto sarà tempo di brindare con il suo corposo rosso, tutto toscano.