Maldini chiama Galliani, colpo Milan dal Monza

Il Milan vola in semifinale di Champions ma pensa anche al mercato: Maldini chiama Galliani per il colpo dal Monza

Il Milan, grazie alla vittoria ottenuta a San Siro per 1-0, e al pareggio maturato allo stadio Diego Armando Maradona, si qualifica alla semifinale di Champions League, dove l’attenderà la vincente di Inter e Benfica.

Nonostante un finale di stagione che si preannuncia infuocato, la dirigenza rossonera è già al lavoro per cercare di rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato estivo. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società è alle prese anche con i rinnovi contrattuali. Tra questi troviamo ovviamente Rafael Leao, tornato a brillare nell’ultimo periodo.

Il portoghese vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, qualora non si arrivi ad un accordo, il Milan può pensare di cederlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, la dirigenza sembra aver individuato il profilo giusto per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Il Milan guarda al Monza: interesse per Carlos Augusto

Come detto, oltre al rinnovo di Rafael Leao che si fa sempre più complicato, il Milan è già attivo nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che la società rossonera intende rinforzare è la difesa, soprattutto per quanto riguarda la corsia mancina.

Il profilo individuato dal dirigente rossonero Paolo Maldini è Carlos Augusto, brasiliano classe 1999 del Monza. Il ragazzo, alla prima stagione in Serie A, sta fornendo prestazioni di altissimo livello, che lo vedono aver realizzato cinque reti e fornito altrettanti assist in 29 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza rossonera, che lo ha individuato come profilo perfetto per far rifiatare Theo Hernandez e sostituire il partente Ballo-Touré.

Per Carlos Augusto, arrivato dal Corinthias nel settembre 2020, si tratterebbe di una grande occasione, che lo porterebbe a compiere un salto importante di carriera. Qualora l’offerta del Milan si palesasse, infatti, il terzino difficilmente si opporrà al trasferimento. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con la dirigenza rossonera che ha scelto il vice del francese ex Real Madrid. Per Carlos Augusto il grande salto appare sempre più vicino. Paolo Maldini è pronto a bussare alla porta di Adriano Galliani.