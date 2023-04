Marotta ‘lo manda’ al Milan: colpo a zero

L’ad nerazzurro non è convinto del parametro zero proveniente dalla big inglese: strada spianata per un eventuale arrivo al Milan

Da Liverpool a Milano. Sì, ma forse sulla sponda meno attesa, quella che non ti aspetti. Il destino del giocatore dei Reds, dopo una stagione al di sotto delle attese, contrassegnata da innumerevoli contrasti col tecnico Jurgen Klopp, potrebbe essere in Serie A. Con un ribaltone degno delle più avvincnti trattative di mercato.

Dopo una prima lunga parte di stagione, tutta quella disputata prima del Mondiale in Qatar, passata fuori dal campo per un fastidioso infortunio alla coscia, il centrocampista è scivolato molto indietro nelle gerarchie dell’allenatore tedesco. Che lo ha schierato titolare solo in due occasioni in Premier League. Nonostante la morìa di elementi in grado di ricoprire la sua stessa posizione in campo, il guineano ha trovato poco spazio.

Da lì sono partite le polemiche col suo manager, iniziate proprio quando la società avrebbe dovuto mettersi a tavolino col giocatore per discutere il contratto in scadenza a giugno del 2023. Tra i due ‘litiganti’, il club britannico si è schierato col suo carismatico allenatore, lasciando di fatto libero il classe ’95 di trovarsi un’altra sistemazione a costo zero. Detto fatto, sembrava potesse essere arrivata l’ora del colpo a zero dell’abile Marotta. Che invece ha declinato gentilmente la proposta avanzata da alcuni intermediari di mercato.

Klopp lo libera, Maldini apre: il futuro del giocatore

Ribaltando un flusso che avrebbe potuto significare la partenza di un big rossonero in direzione Anfield (parliamo del pregresso pressing del Liverpool su Ismael Bennacer), Paolo Maldini ora potrebbe mettere a segno un affare in entrata proprio dal club inglese.

L’occasione si chiama Naby Keita, il mediano passato in relativamente pco tempo da pedina quasi insostitubile dei Reds a conclamato esubero tecnico. La dirigenza britannica non è riuscita nemmeno ad ottenere una cessione, magari a costi contenuti, da chiudere a gennaio. Il calciatore andrà via gratis a fine stagione, con buona pace del cassiere del club inglese.

Dopo il gran rifiuto di Marotta, forse spaventato dall’elevato ingaggio del calciatore, ecco che il Milan potrebbe piombare con decisione su Keita. Del resto la necessità d intervenire in un settore del campo che non ha mai visto arrivare a Milanello un vero e proprio sostituto di Franck Kessié, obbliga i meneghini a mettere a segno un colpo. Keita garantirebbe muscoli e corsa, con la possibilità che Sandro Tonali, libero da compiti di marcatura, possa sprigionare tutta la sua qualità senza preoccuparsi troppo di schermare il trequartista avversario. O di rincorrere la mezzala di turno lungo tutto il campo. Maldini ci pensa su: il via libera di Marotta apre una gustosa opportunità per il club meneghino.