Napoli-Osimhen, i tifosi tremano: annuncio improvviso

Il Napoli potrebbe cedere Osimhen in estate: alla lista delle pretendenti del nigeriano si aggiunge (quasi) ufficialmente un nuovo club.

Fuori ormai dalla Champions League, al Napoli restano appena otto partite prima della fine della stagione. Otto incontri prima di dover probabilmente dire addio a Victor Osimhen, l’attaccante che con 25 reti fin qui è stato il trascinatore degli azzurri in questa annata. Obiettivo fondamentale: assicurarsi lo scudetto, per il quale servono appena quattro vittorie. Il futuro dell’attaccante, però, sembra ormai molto lontano dal Maradona.

Che ci siano altre squadre sulla punta partenopea non è un segreto. Il Manchester United è stata la prima a interessarsi al nigeriano, sondando il terreno già lo scorso gennaio. A quel tempo, De Laurentiis aveva fatto sapere che 100 milioni di euro non erano abbastanza per l’attaccante. La cifra stimata per il cartellino di Osimhen era 120 milioni, ma adesso sarebbe cresciuta almeno fino a 150. E anche le pretendenti sono aumentate.

I Red Devils sono sempre in corsa, ma a loro si è aggiunto anche il Real Madrid, alla ricerca di una punta con cui sostituire il veterano Benzema, in scadenza a giugno. Entrambe le società hanno grosse disponibilità economiche, e sarebbero pronte a soddisfare le richieste del Napoli per arrivare all’attaccante. Ma la sfida per arrivare a Osimhen ha visto il recentissimo inserimento di un’altra grande potenza del calcio europeo.

L’annuncio spinge Osimhen verso l’estero? Ecco la verità

A scuotere la stampa italiana e internazionale nelle ultime ore sono state le parole di Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco. “Possiamo presumere di rinforzare la squadra per poter essere ancora competitivi in Champions League. L’allenatore avrà voce in capitolo, così come il direttivo. – ha spiegato il dirigente tedesco – Finanziariamente siamo ben posizionati”. I bavaresi potrebbero così tentare l’assalto alla punta nei prossimi mesi.

Da poco, il Bayern ha sostituito Julian Nagelsmann in panchina con Thomas Tuchel, e il nuovo allenatore vorrà chiaramente dei rinforzi. A partire dal centravanti, ruolo in cui al momento il club di Bundesliga ha solo Choupo-Moting, non certo una stella. Ecco allora che Osimhen potrebbe essere il colpo necessario per aprire un nuovo corso al Bayern, anche se la cifra richiesta dal Napoli resta molto elevata, anche per gli standard bavaresi.