Osimhen, da non credere: nessuno se lo aspettava

Victor Osimhen è riuscito in una grande impresa anche in una serata triste come quella del Maradona contro il Milan: per il nigeriano adesso si aprono le porte per un futuro da top in Europa.

Il Napoli esce, a testa alta ma con immensa delusione, contro il Milan dopo un doppio confronto che ha visto i rossoneri favoriti dagli episodi. Anche in una serata triste per i tifosi azzurri, c’è chi è riuscito a strappare un sorriso, almeno per se stesso: Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, che avrebbe dovuto risultare decisivo per la rimonta partenopea, non è stato in grado di incidere, se non nell’ultima azione della partita. Ma anche in una nottataccia, la sua è stata la firma di un vero fuoriclasse, in grado di arrotondare numeri stagionali che aprono le porte a un futuro, perché no, da Pallone d’Oro.

Possiamo dirlo con franchezza ed onestà. Dal ritorno di Victor, nonostante il lungo stop per infortunio, era lecito aspettarsi di più. Anche se, va detto, tatticamente questa gara non era certo la più semplice per le sue caratteristiche. Il risultato dell’andata ha purtroppo permesso a Pioli e ai suoi di difendersi molto basso, togliendo al nigeriano l’arma migliore, la profondità.

Da qui, e da un mancato rifornimento, con precisione e tempismo, da parte dei compagni, sono nate le difficoltà di una nottata davvero dura da digerire per Victor. Eppure, anche in questo contesto complicato, il bomber è riuscito a timbrare il cartellino, seppur con un gol inutile. Il quinto in sei gare di Champions. Numeri da top player assoluto, a questo punto pronto a fare il salto di qualità, complice l’interesse delle big europee, cui sarà difficile resistere.

Mercato di lusso Osimhen: i top club puntano il nigeriano

Non sappiamo cosa sarà del futuro di Victor. Parlarne adesso, con otto gare importantissime e fondamentali ancora da giocare, e quattro vittorie da dover conquistare a tutti i costi, è forse prematuro. Ma gli esperti di mercato sanno bene che i colpi più importanti si costruiscono in questi mesi.

La domanda che tutti si pongono è questa: Osimhen è davvero pronto a sfilarsi la maglia azzurra? La sensazione è che la sua volontà sia divisa. Come affermato da chi lo conosce bene, il suo vero obiettivo è giocare in Premier. Con un ricco rinnovo, non è detto però che non possa regalarsi ancora qualche stagione di napoletanità.

Il problema è che arrivare al rinnovo, con l’attuale politica d’ingaggio del Napoli, è piuttosto difficile. Ed è per questo che, con molta probabilità, De Laurentiis ascolterà con attenzione tutte le proposte per il nigeriano. Offerte che dovranno partire da una base minima di 150 milioni di euro, valutazione che esclude in automatico qualunque ipotesi di altri club italiani. In pole negli ultimi tempi sembrerebbe esserci il Bayern Monaco, che ha pubblicamente affermato di aver individuato nel bomber azzurro il giusto erede di Lewandowski. Ma i bavaresi difficilmente mettono a segno colpi così onerosi. Riusciranno quindi ad accontentare le pretese di ADL?

Chi non avrebbe problemi a mettere sul piatto la somma più corretta è invece il PSG. In questo caso, la scelta probabilmente spetterebbe allo stesso Osimhen, forse oggi sovradimensionato rispetto a un campionato, la Ligue 1, in cui ha già dimostrato di poter fare la differenza. Restano le inglesi, Manchester United in testa. I Red Devils sono la squadra del cuore di Victor, forse il suo sogno proibito. Ma accetteranno di arrivare a un’offerta da almeno 150 milioni di euro? Le possibilità ci sono. Tra il dire e il fare, però, come sempre, c’è di mezzo non un mare, ma un oceano di possibilità. E per i tifosi azzurri non resta che incrociare le dita. Mai come stavolta, infatti, la permanenza del bomber dipende soprattutto dalla volontà delle più ricche società d’Europa.