Scelta fatta, regalo Champions: Berardi cambia maglia in Italia

Per Berardi può essere finalmente l’estate del grande salto, l’attaccante può restare in Serie A

Uno degli uomini migliori del Sassuolo targato Alessio Dionisi è senza dubbio Domenico Berardi, che sta fornendo prestazioni di grandissimo livello, nonostante gli infortuni e qualche alto e basso di troppo.

Per l’esterno neroverde classe 1994, infatti, sono sette le reti realizzate e sei gli assist forniti tra campionato e Coppa Italia. Il suo nome è sul taccuino dei top club italiani ormai da tempi non sospetti, ma adesso due big sembrano decise a puntarci seriamente. La prossima estate potrebbe essere per lui ormai quella decisiva per il grande salto.

Il derby per Berardi è servito: Lazio e Roma pronte al colpo Champions

Come detto, vista la grande stagione svolta fino ad ora con la maglia del Sassuolo, per Domenico Berardi il grande salto sembra essere oramai dietro l’angolo. Sul calciatore classe 1997, infatti, hanno messo gli occhi le due romane, Lazio e Roma, pronte a regalarsi l’esterno neroverde nella prossima sessione estiva di calciomercato.

La Lazio di Maurizio Sarri è alla costante ricerca di un vice Immobile, ma le buone prestazioni offerte dal brasiliano Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve possono portare il tecnico toscano a richiedere un rinforzo sulle corsie esterne. Proprio per questo il profilo di Domenico Berardi pare essere quello perfetto, anche per via della stima che Maurizio Sarri nutre per lui. Oltre alla Lazio, però, anche un altro club pare essersi messo sulle sue tracce.

Stiamo ovviamente parlando della Roma di José Mourinho, che lo ha individuato come profilo perfetto per rinforzare le corsie esterne. Il tecnico portoghese stravede per Domenico Berardi, tanto che è pronto a richiederlo alla dirigenza in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per tentate il grande colpo, infatti, le due società romane dovranno centrare la massima competizione europea, viste anche le richieste esose che il Sassuolo è pronta a fare per il proprio gioiello classe 1997. Si tratterebbe di un colpo importante per entrambe le società, che si assicurerebbero un calciatore dalla grande tecnica per il proprio reparto offensivo. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Domenico Berardi destinato a compiere il grande salto in estate. Il derby romano per l’esterno neroverde è pronto ad accendersi.